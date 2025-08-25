李대통령, 美 워싱턴 도착…2박3일 방미 일정 시작

한미 정상회담을 위해 방미길에 오른 이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에 도착했다.
방일 일정을 마친 이 대통령은 이날 오후 2시 56분경 워싱턴DC 앤드루스 공군기지를 통해 미국으로 입국했다. 미 측 애비 존스 부의전장, 조슈아 킴 대령 등과 우리 측 조현 외교부 장관 등이 이 대통령을 맞았다.
이 대통령은 도착 직후 재미동포 만찬 간담회를 시작으로 2박 3일간의 방미 일정을 소화한다.
방미 이틀째인 25일 오전에는 백악관에서 도널드 트럼프 미 대통령과 첫 정상회담을 갖는다. 이 대통령 취임 후 82일 만이다. 본격 회담에 앞서 양국 언론을 대상으로 약식 질의응답이 이뤄질 것으로 보인다.
회담에서는 한미 간 통상·안보 의제가 두루 다뤄질 전망이다. 특히 미 측이 한미동맹 현대화를 요구하는 만큼 미국의 인도·태평양 전략에서의 한국의 역할은 물론 국방비 및 주한미군 방위비 분담금 인상 등에 관한 논의가 이뤄질 예정이다. 이 대통령은 트럼프 대통령의 안보 청구서에 맞서 한미 원자력협정 개정 필요성 등을 제기할 전망이다.
지난달 타결된 한미 관세협상에 대한 세부 조율도 회담 테이블에 오를 예정이다.
양 정상은 회담에 이어 업무 오찬도 함께 할 계획이다.
이후 이 대통령은 한미 양국 재계의 주요 인사들이 참석하는 ‘비즈니스 라운드 테이블’ 행사에서 투자를 포함해 양국 경제협력을 도모한다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 포함해 주요 기업인이 참석한다.
같은 날 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 초청 연설도 예정돼 있다.
이 대통령은 방미 사흘째이자 마지막 날인 26일에는 알링턴 국립묘지에 헌화한 뒤 펜실베이니아주 필라델피아로 이동해 서재필 기념관을 방문한다. 이후 미 정부 고위 관계자와 함께 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰하는 것으로 방미 일정을 마무리한다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
