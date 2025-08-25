동아일보

李대통령, 美 워싱턴 도착…2박3일 방미 일정 시작

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 25일 06시 48분

코멘트

글자크기 설정

한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조현 외교부 장관과 인사하고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
크게보기
한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조현 외교부 장관과 인사하고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
한미 정상회담을 위해 방미길에 오른 이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에 도착했다.

방일 일정을 마친 이 대통령은 이날 오후 2시 56분경 워싱턴DC 앤드루스 공군기지를 통해 미국으로 입국했다. 미 측 애비 존스 부의전장, 조슈아 킴 대령 등과 우리 측 조현 외교부 장관 등이 이 대통령을 맞았다.

이 대통령은 도착 직후 재미동포 만찬 간담회를 시작으로 2박 3일간의 방미 일정을 소화한다.

한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조슈아 킴 대령으로 부터 기지방문기념 코인을 전달받고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
크게보기
한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조슈아 킴 대령으로 부터 기지방문기념 코인을 전달받고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조슈아 킴 대령으로부터 전달받은 부대방문기념 코인을 살펴보고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
크게보기
한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 환영나온 조슈아 킴 대령으로부터 전달받은 부대방문기념 코인을 살펴보고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
방미 이틀째인 25일 오전에는 백악관에서 도널드 트럼프 미 대통령과 첫 정상회담을 갖는다. 이 대통령 취임 후 82일 만이다. 본격 회담에 앞서 양국 언론을 대상으로 약식 질의응답이 이뤄질 것으로 보인다.

회담에서는 한미 간 통상·안보 의제가 두루 다뤄질 전망이다. 특히 미 측이 한미동맹 현대화를 요구하는 만큼 미국의 인도·태평양 전략에서의 한국의 역할은 물론 국방비 및 주한미군 방위비 분담금 인상 등에 관한 논의가 이뤄질 예정이다. 이 대통령은 트럼프 대통령의 안보 청구서에 맞서 한미 원자력협정 개정 필요성 등을 제기할 전망이다.

지난달 타결된 한미 관세협상에 대한 세부 조율도 회담 테이블에 오를 예정이다.

한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
크게보기
한미정상회의 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앤드루스 통합기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 워싱턴=송은석 기자 silverstone@donga.com
양 정상은 회담에 이어 업무 오찬도 함께 할 계획이다.

이후 이 대통령은 한미 양국 재계의 주요 인사들이 참석하는 ‘비즈니스 라운드 테이블’ 행사에서 투자를 포함해 양국 경제협력을 도모한다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 포함해 주요 기업인이 참석한다.

같은 날 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 초청 연설도 예정돼 있다.

이 대통령은 방미 사흘째이자 마지막 날인 26일에는 알링턴 국립묘지에 헌화한 뒤 펜실베이니아주 필라델피아로 이동해 서재필 기념관을 방문한다. 이후 미 정부 고위 관계자와 함께 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰하는 것으로 방미 일정을 마무리한다.

#이재명 대통령#방미#한미 정상회담
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0