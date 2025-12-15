업무보고 질책 생중계 논란에…李 ‘잘한 곳’도 2군데 꼽아

이재명 대통령이 최근 정부 부처 업무보고에서 가장 준비가 잘된 곳으로 건설교육기술원과 농림축산식품부를 꼽았다고 대통령실 강유정 대변인이 15일 밝혔다. 이 대통령은 11일부터 기획재정부를 시작으로 국토교통부와 교육부 등에 대한 업무보고를 진행했다. 업무보고는 역대 정부 최초로 전 과정이 생중계되고 있다.
강 대변인은 이날 오후 정례 브리핑에서 “이 대통령이 업무보고와 관련해 어떤 곳이 가장 준비가 잘 됐는지 묻는 참모들 질문에 두 부처를 꼽았다”며 이같이 전했다. 앞서 건설교육기술원은 12일 업무보고에서 이 대통령이 예산에 대해 질문하자 “자체 수입으로 운영하고 있다”고 밝혔다. 이 대통령은 선뜻 이해가 되지 않는다는 듯 “연간 240억 원이 드는데 어떻게 그런 수입이 생기는가. 훌륭하다는 생각이 든다”며 “대단하다”고 칭찬했다.
이 대통령은 농심품부 식량국장의 답변도 흡족해 한 것으로 나타났다. 강 대변인은 “국민 먹거리로 관심 큰 대두와 옥수수 유전자 변형, 수입 농산물 비중 질문하자 국장은 명쾌한 답변으로 먹을거리에 대한 국민의 막연한 우려 불식했다”며 “AI(인공지능)처럼 정확한 수치로 답하는 전문성으로 자신이 맡은 업무에 대해 높은 책임 의식을 보였다”고 했다.
반면 업무보고가 실시간 생중계로 진행되면서 논란도 일었다. 이 대통령은 11일에는 마약과 총기류 관리 대책이 어려운 이유로 법적 문제와 부족한 인력을 꼽은 이명구 관세청장에게 “인력이 없어서 필요한 일을 못한다는 건 말이 안 된다”고 질책했다. 이튿날인 12일에는 질문에 제대로 답변하지 못한 이학재 인천국제공항공사 사장에게 “아는 게 없다”고 질타했다. 이 사장은 국민의힘 3선 의원 출신으로, 윤석열 정부에서 임명됐다.
일각에선 이전 정부에서 임명된 기관장에게 질책이 집중됐다는 지적이 나오기도 했다. 강 대변인은 이에 대해 “지난 정부 사람들로만 구성돼 있던 이번 정부 초기의 국무회의에서 몇 분은 탁월한 대답을 해서 이번 정부 장관으로 유임된 분도 계신다”며 “실무에 있어서 강함을 보여주느냐의 문제가 아닐까 생각이 든다. 언제 임명됐냐는 문제는 매우 부차적 문제“라고 말했다. 이 대통령은 윤석열 정부에서 임명된 송미령 농식품부 장관을 유임시켰다.
이 대통령은 16일부터 업무보고 2주차 일정을 이어간다. 16일 보건복지부를 비롯해 행정안전부 소속 경찰청과 소방청, 국방부, 외교부 등의 업무보고가 남아있다. 강 대변인은 “일 잘하는 실무 공무원을 국민에게 알리고 국민주권 정부 국정철학을 국민 눈높이에서 전하겠다”며 “남은 업무보고에서도 국민 눈높이에 맞는 전문성을 갖춘 모범사례를 발굴하겠다”고 했다.
