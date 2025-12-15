‘기생충’보다 더 지독했다…주택 지하실에 3년 똬리 튼 노인

영화 ‘기생충’을 연상케 하는 사건이 대만의 한 아파트 단지에서 실제로 벌어졌다. 70대 남성이 아파트 지하 기계식 주차장 구석에 자신만의 ‘비밀 아지트’를 꾸리고 무려 3년이나 몰래 거주해 온 사실이 뒤늦게 발각된 것이다.
12일(현지 시간) TVBS 등 대만 현지 매체에 따르면, 가오슝시 경찰은 전날 타인의 주거 공간에 무단으로 침입해 거주한 혐의로 궈모 씨(71)를 체포했다. 궈 씨가 숨어 지내던 곳은 사람이 거주할 수 없는 아파트 지하 기계식 주차장의 기계실 공간으로, 입주민들조차 존재를 잊고 지내던 사각지대였다.
● 지하 공간에 가구·가전 ‘완벽 구비’…3년이나 지속된 기생
경찰 조사 결과 궈 씨는 외부인이 아닌 해당 아파트의 전 입주민이었다. 과거 이 건물의 관리인으로 근무한 이력도 확인됐다. 약 3년 전 거주하던 집이 법원 경매로 넘어가며 거처를 잃자, 건물 구조와 관리 동선을 누구보다 잘 알고 있던 점을 악용해 지하 공간으로 숨어든 것이다.
그의 은신처는 단순한 노숙 공간이 아니었다. 침대와 책상, 의자 등 기본 가구는 물론 각종 가전제품까지 반입돼 있었고, 이동 수단인 오토바이도 지하 주차장에 함께 보관돼 있었다. 전기는 건물 공용 콘센트에 무단으로 연결해 사용한 것으로 조사됐다. 사실상 ‘지하 원룸’에 가까운 생활을 이어온 셈이다.
이 같은 생활이 장기간 발각되지 않은 이유로는 해당 기계식 주차장이 노후화돼 이용 빈도가 극히 낮았다는 점이 꼽힌다. 입주민들의 왕래가 거의 없었던 공간이 오히려 은신처로 활용됐다.
● “공용 공간에서 뭐하냐” 체포…풀려나자마자마 다시 ‘컴백’
그의 ‘기생’은 해당 주차 구역의 소유주가 집을 매물로 내놓으면서 막을 내리게 됐다. 현장을 방문한 부동산 중개인이 매물을 점검하던 중 사람의 인기척을 느끼고 지하 공간을 살피다 궈 씨와 마주친 것이다.
중개인이 “도대체 여기서 무엇을 하고 있느냐”고 묻자, 궈 씨는 오히려 당당한 태도로 맞섰다. 그는 “주차 공간은 입주민 모두가 쓰는 공용 시설인데 내가 지내는 게 무슨 문제냐”며 억지 주장을 펼친 것으로 알려졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 궈 씨를 주거침입 현행범으로 체포했다.
그러나 황당한 상황은 여기서 끝나지 않았다. 조사를 마치고 풀려난 궈 씨가 지난 11일 다시 아파트 지하로 돌아와 짐을 풀고 거주를 시도한 사실이 확인됐다. 재차 신고를 받은 경찰은 궈 씨를 다시 체포했고, 아파트 관리위원회는 지하에 쌓여 있던 가재도구와 짐을 모두 강제 철거했다.
피해를 입은 집주인은 “사유지가 무법천지로 점거당할 줄은 상상도 못 했다. 국가가 국민 권리 보호에 실패한 것이다”고 분통을 터뜨렸다. 현지 언론은 이번 사건을 공공재 관리 부족과 고령층 주거 빈곤이 빚어낸 씁쓸한 ‘도시의 그늘’이라고 지적했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
