이병헌, 뉴욕타임즈 선정 ‘올해 최고의 배우 10인’…리암 니슨과 어깨 나란히

배우 이병헌이 뉴욕타임즈 매거진(The New York Times Magazine)이 선정한 ‘2025년 최고의 영화에 출연한 뛰어난 배우 10인’(Great Performers)에 이름을 올렸다.
뉴욕타임즈 매거진은 최근 ‘Great Performers’ 명단을 발표하며 2025년 가장 인상적인 연기를 선보인 영화 속 배우 10인에게 사랑, 증오, 기쁨, 슬픔과 같은 원초적 감정을 어떻게 불러내는지를 물었다.
이병헌은 영화 ‘어쩔수가없다’를 통해 이름을 올렸다. 그는 매체와의 인터뷰에서 “연기할 때 나는 실제 삶을 떠올리지 않는다. 그 감정을 정확하게 표현하려면 이야기 안에 완전히 들어가 있어야 한다. 촬영 중에는 대본을 처음 읽을 때는 생각조차 못 했던 감정이 내 안에서 튀어나와서 놀랄 때도 있다”고 답했다.
이번 선정에는 이병헌을 비롯해 리암 니슨, 커스틴 던스트, 테야나 테일러 등 동시대 영화계를 대표하는 배우들이 함께 이름을 올렸다.
뉴욕타임즈의 이번 조명은 이병헌이 국경과 언어를 넘어, 감정의 밀도와 인간 내면을 설득력 있게 그려내는 배우로서 확고한 위치에 있음을 다시 한 번 증명했다.
한편, 이병헌은 제83회 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로도 지명됐다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
