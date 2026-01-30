윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

넷플릭스 예능 흑백요리사2에 출연한 ‘술 빚는 윤주모’(본명 윤나라) 셰프가 편의점 덮밥 제품을 출시한 가운데, ‘부실 논란’에 휩싸였다. 이에 윤주모는 “사진이 오해를 불렀다”며 해명에 나섰다.
윤주모는 CJ제일제당과 협업해 지난 19일 편의점 덮밥 2종인 ‘묵은지참치덮밥’과 ‘꽈리고추돼지고기덮밥’을 출시했다.
출시 직후 일부 온라인 커뮤니티에는 ‘흑백요리사 윤주모 편의점 도시락 근황’이라는 제목의 게시글이 잇따라 올라왔다. 게시물에는 실제 제품 사진과 함께 “양이 이게 다냐”, “사진과 너무 다르다”, “양도 적고 맛도 별로다” 등의 반응이 이어졌다.
논란이 확산되자 윤주모는 자신의 소셜미디어(SNS)에 컵밥 사진을 공개하며 직접 해명했다. 그는 “꽈리고추 돼지고기 덮밥의 실제 비주얼은 이렇다”며 “통후추를 뿌리거나 삶은 계란을 곁들여 비벼 먹어도 잘 어울린다”고 설명했다.
이어 “온라인에 제가 봐도 정말 맛없어 보이게 찍힌 사진 한 장이 퍼지면서 양과 퀄리티에 대한 오해가 생긴 것 같다”며 “기존 컵밥의 가공된 맛을 넘기 위해 국산 재료를 사용했고, 양지 육수에 멸치·다시마 맛간장 소스를 더했다”고 강조했다.
윤주모는 또 “드셔보시고 피드백 주시는 의견들은 앞으로도 잘 반영해 보겠다”고 덧붙였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
