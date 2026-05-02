이것이 ‘맨손 악수’…하정우, ‘손털기’ 논란 뒤 사진 왕창 올려

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 1일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 부산 북구 주민들과 손을 맞잡고 악수하는 사진을 올렸다. 앞서 최근 구포시장 유세 과정에서 불거진 이른바 ‘손털기’ 논란을 불식시키기 위한 것으로 보인다.
하 전 수석은 이날 자신의 인스타그램에 “만덕 체육관에 들러 배드민턴과 탁구하시는 분들 뵙고, 구포시장을 들러서 새집에서 잘 때 덮을 이불 세트를 샀다”며 몇 장의 사진을 게시했다.
그는 “많은 분들이 반갑게 맞아주셨고 응원과 격려의 말씀 주셔서 에너지가 난다. 더 많은 고향 북구 지역 이웃 행님, 누님들을 더욱 열심히 찾아뵙고 겸손하게 말씀 듣겠다”고 덧붙였다.
공개된 사진을 보면, 하 전수석은 체육관에서 스포츠 운동을 즐기고 있는 시민들과 만나 악수를 하며 고개를 숙였다. 또 재차 구포시장을 방문해 상인, 손님 등 시민들을 만나 두 손으로 악수하고 허리를 숙였다. 사진마다 한 전 수석의 손은 맨손이었다.
앞서 하 전 수석은 지난달 29일 구포시장 상인들과 악수한 뒤 손을 터는 듯한 모습이 포착돼 논란을 빚은 바 있다. 이에 하 전 수석은 “(국민의힘의) 네거티브”라며 “손이 저리다 보니 무의식 중에 친 것”이라고 같은 달 30일 해명했다.
당시 현장에서 하 전 수석은 상인과 인사를 나누며 두 손으로 악수하고 허리를 숙인 뒤 돌아서면서 손을 터는 듯한 장면이 영상에 담겼다.
해당 영상은 온라인을 통해 확산됐고, 일부 커뮤니티를 중심으로 비판이 쏟아졌다. 일부 누리꾼들은 단순한 습관적 행동일 수 있다고 주장했고, 또다른 누리꾼들은 유권자 접촉 직후의 행동이라는 점에서 정치 신인의 한계를 드러냈다고 평가했다.
논란이 일자 야권에서는 공세가 이어졌다. 무소속으로 같은 지역 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표는 “민주당 현직 부대변인이 방송에서 ‘하정우 손 털기는 대세에 지장 없다’고 말하는 것을 보고 민주당에 묻는다”며 “북구 시민들을 무시해도 대세에 지장 없다는 것이 민주당의 생각인가”라고 지적했다.
하 전 수석은 이날 부산시의회에서 열린 기자간담회에서 “하루에 수백명, 1000명 가까이 되는 분들과 악수를 처음 해봤다. (구포시장에서 인사가) 다 끝나고 손이 저리니까 무의식적으로 이렇게 (손을 터는 듯한) 동작을 한 것 같다”고 해명했다.
이어 “오해는 할 수 있는 거니까 유감스럽게 생각하는데, 그런 걸로 공격하는 걸 보니 현실 정치의 네거티브가 이런 거구나 하는 생각이 든다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0