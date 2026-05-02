본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
부산서 신호위반 좌회전 차량에 오토바이 운전자 숨져
동아일보
업데이트
2026-05-02 15:55
2026년 5월 2일 15시 55분
입력
2026-05-02 15:39
2026년 5월 2일 15시 39분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260502/133850878/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
ⓒ뉴시스
부산에서 신호위반 차량에 치인 오토바이 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.
2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분경 서대신동 보문교차로에서 50대 남성이 몰던 승용차가 신호를 위반해 좌회전했다.
이 차량은 신호에 따라 정상 주행 중인 30대 남성인 오토바이 운전자를 들이받았고, 이 남성은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
사고 당시 승용차 운전자는 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
#부산
#신호위반
#오토바이
#교통사고
#서부경찰서
#보문교차로
#사망
#음주운전 아님
#사고조사
#좌회전
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘미스 춘향’에 우크라이나 유학생이?…경북대 대학원 재학 중
2
“여러분 때문에 국힘 안돼” “장동혁!”…박형준 개소식서 고성-항의
3
엘베 버튼-버스 손잡이도 못 견디는 ‘오염 강박’…트럼프도 앓아
4
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
5
“현주엽에게 학폭 당해” 인터넷에 올린 누리꾼 ‘무죄’ 확정
6
‘한동훈과 단일화 할거냐’ 국힘 면접질문에…韓 “나하고만 싸우려 해”
7
“3개월 통보했는데 왜 못 나가?”…전세 해지 뒤 막히는 ‘보증금’ [집과법]
8
트럼프 “이란서 일찍 철수했다가 3년뒤 문제되게 하진 않을 것”
9
임형주 150억 저택 공사비 미지급 논란…업체들 “3년째 못 받아”
10
부산서 신호위반 좌회전 차량에 오토바이 운전자 숨져
1
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
2
美, 주독미군 5000명 철수 명령…나토 보복 현실화
3
삼바 노조 “영업익 20% 성과급” 전면파업… SK 하청도 배분 요구
4
삼전 노조에 뿔난 LG 노조 “비겁하고 경솔한 책임 전가…사과하라”
5
‘공소취소 특검법’ 앞에 똘똘 뭉치는 국힘 …“천인공노 할 짓”
6
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
7
‘기관사 유니폼’ 다시 입은 고용장관…“노동의 눈 안 변해”
8
‘한동훈과 단일화 할거냐’ 국힘 면접질문에…韓 “나하고만 싸우려 해”
9
‘尹 어게인’ 재등판한 국힘… 대구달성 이진숙 - 하남갑 이용 공천
10
개소식 2곳 빼곤 연휴일정 없는 장동혁…국힘 “전략적 판단”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘미스 춘향’에 우크라이나 유학생이?…경북대 대학원 재학 중
2
“여러분 때문에 국힘 안돼” “장동혁!”…박형준 개소식서 고성-항의
3
엘베 버튼-버스 손잡이도 못 견디는 ‘오염 강박’…트럼프도 앓아
4
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
5
“현주엽에게 학폭 당해” 인터넷에 올린 누리꾼 ‘무죄’ 확정
6
‘한동훈과 단일화 할거냐’ 국힘 면접질문에…韓 “나하고만 싸우려 해”
7
“3개월 통보했는데 왜 못 나가?”…전세 해지 뒤 막히는 ‘보증금’ [집과법]
8
트럼프 “이란서 일찍 철수했다가 3년뒤 문제되게 하진 않을 것”
9
임형주 150억 저택 공사비 미지급 논란…업체들 “3년째 못 받아”
10
부산서 신호위반 좌회전 차량에 오토바이 운전자 숨져
1
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
2
美, 주독미군 5000명 철수 명령…나토 보복 현실화
3
삼바 노조 “영업익 20% 성과급” 전면파업… SK 하청도 배분 요구
4
삼전 노조에 뿔난 LG 노조 “비겁하고 경솔한 책임 전가…사과하라”
5
‘공소취소 특검법’ 앞에 똘똘 뭉치는 국힘 …“천인공노 할 짓”
6
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
7
‘기관사 유니폼’ 다시 입은 고용장관…“노동의 눈 안 변해”
8
‘한동훈과 단일화 할거냐’ 국힘 면접질문에…韓 “나하고만 싸우려 해”
9
‘尹 어게인’ 재등판한 국힘… 대구달성 이진숙 - 하남갑 이용 공천
10
개소식 2곳 빼곤 연휴일정 없는 장동혁…국힘 “전략적 판단”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
가장 흔한 ‘무릎 수술’, 하지마라?… 10년 추적 결과 “오히려 더 악화” [노화설계]
김종혁 “친윤 공천으로 ‘윤어게인 대 반어게인’ 선거 돼”
서점-등산로서 일그러진 ‘번따’… “싫다는데 계속하면 범죄”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0