부산서 신호위반 좌회전 차량에 오토바이 운전자 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 2일 15시 39분

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부산에서 신호위반 차량에 치인 오토바이 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.

2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분경 서대신동 보문교차로에서 50대 남성이 몰던 승용차가 신호를 위반해 좌회전했다.

이 차량은 신호에 따라 정상 주행 중인 30대 남성인 오토바이 운전자를 들이받았고, 이 남성은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

사고 당시 승용차 운전자는 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
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김예슬 기자 seul56@donga.com
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