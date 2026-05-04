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사회
유산 때문에 조카 몸에 불붙인 50대, 살인미수 혐의 기소
동아일보
업데이트
2026-05-04 11:39
2026년 5월 4일 11시 39분
입력
2026-05-04 11:18
2026년 5월 4일 11시 18분
최재호 기자
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뉴시스
조카 몸에 불을 붙여 살해하려 한 50대 남성이 재판에 넘겨졌다.
인천지검 부천지청은 지난달 14일 살인미수와 일반건조물방화 혐의로 50대 남성을 구속기소했다고 4일 밝혔다.
이 남성은 지난해 12월 13일 오전 경기 김포에서 자신의 집에 머무르고 있던 조카의 몸에 인화물질을 뿌리고 불을 붙인 혐의를 받는다. 또 자신의 집에 불을 지르려한 혐의도 있다.
사건 당시 조카는 급히 불씨를 털어내 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.
검찰은 남성이 유산 상속 문제로 조카와 갈등을 빚다 범행을 저지른 것으로 보고 있다. 다만 남성은 조사 과정에서 자신의 혐의를 일부 부인한 것으로 알려졌다.
검찰은 보완 수사를 통해 인화물질 등 추가 증거물을 수집한 뒤 남성을 기소했다.
#조카
#유산갈등
#인화물질
#살인미수
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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