국회 최고령 84세 박지원 “의장으로 마지막 불사르고 가족 곁 돌아갈 것”

22대 국회 하반기 국회의장 선거에 출사표를 던진 더불어민주당 박지원 의원이 “저를 보내주십시오. 의장을 마지막으로 불사르고 가족 곁으로 돌아갈 것”이라고 호소했다. 국회 최고령 의원인 박 의원이 국회의장 선출 시 정계 은퇴를 시사하며 ‘배수진’ 선거운동을 펼치는 모양세다.
박 의원은 5일 늦은 밤 페이스북에 “저 박지원을 보내달라”며 “간절하게 (의장을) 하고 싶다”고 밝혔다. 이어 “국민과 나라, 이재명 대통령을 위해 마지막을 불사르겠다”며 “국회의장으로서 여러분의 재선과 정권 재창출을 위해 마지막을 불사른 뒤 저를 기다리는 두 딸과 사위, 손자들 곁으로 돌아가겠다”고 했다.
1942년생으로 올 84세인 박 의원은 “물리적으로 마지막 도전”이라며 “김대중 전 대통령 내외 분을 끝까지 충성스럽게 모셨듯이 마지막 정치인생을 국민과 당원, 이재명 대통령께도 충성을 다해 성공한 대통령이 되도록 하겠다”고 강조했다. 경쟁자인 6선 조정식 의원과 5선 김태년 의원이 상대적으로 나이가 젊어 다음 기회가 있다는 점을 부각시키며 동료 의원들의 지지를 호소한 것으로 풀이된다.
박 의원은 “지난주부터 경기, 경남, 서울을 열정적으로 순회하며 함께 승리하자고 호소했다”며 “박지원의 모든 것을 바쳐 최고의 국회, 제대로 한 번 해보고 싶다”고 했다. 김대중 정부 대통령 비서실장과 국가정보원장, 원내대표 등을 지낸 5선의 박 의원은 높은 인지도를 바탕으로 당원들의 높은 지지를 받고 있다. 당내에서는 권리당원 온라인 투표 20%가 반영되는 첫 국회의장 선거인만큼 민심과 당심 지지를 기반으로 박 의원이 선전을 펼칠 것이라는 분석도 나온다.
국회의장 선거에 출마한 조 의원과 김 의원은 6·3 지방선거에 출마한 후보자들의 사무소 개소식에 방문하는 등 의원 및 당원들과 접촉면을 늘리면서 선거 운동을 하는 것으로 알려졌다. 이번 국회의장 선거는 11, 12일 권리당원 온라인 투표와 13일 당일 의원 현장 투표를 각각 20%, 80% 비율로 합산하는 방식으로 이뤄진다.
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