안성재 ‘와인 바꿔치기’ 논란 입 열었다…“사과 의미로 디저트 와인 제공”

안성재 셰프가 6일 와인 바꿔치기 논란에 대해 “같은 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하고 만전을 기할 것”이라며 사과했다. 논란이 확산된 지 보름 만이다.
와인 바꿔치기 논란은 안 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’에서 손님이 샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지를 주문했으나 담당 소믈리에가 2005년 제품을 서빙했으며 문제 제기 이후에도 대처와 응대가 미흡했다는 내용이다. 해당 사건은 지난달 18일 발생한 것으로 알려졌다.
안 셰프는 6일 소셜미디어에 입장문을 올려 “최근 저의 업장인 모수에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다”고 했다.
그는 지난달 21일 이번 논란에 대한 보고를 받았다면서 “해당 소믈리에에 대해 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했다”고 했다. 또한 “앞으로 고객님의 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제하는 조치를 취했다”고 덧붙였다.
안 셰프는 “모수에 대한 무한 책임을 지는 오너 셰프로서, 앞으로 이번과 같은 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하고 만전을 기할 것을 약속드린다”고 했다.
그러면서 “이번 일을 계기로 레스토랑의 본질과 외식업 종사자로서의 올바른 자세, 그리고 음식과 고객을 향한 진심 어린 마음을 잊지 않고 초심을 지키며 더욱 겸손하게 정진하겠다”며 “진심을 다해 최선을 다해 노력하는 저와 팀원들이 되겠다”고 했다.
안 셰프는 지난달 18일 직원의 와인 서빙 경위에 대한 구체적인 해명도 했다.
안 셰프는 “직원들의 동선과 와인 서비스 방식에 대해 내부 폐쇄회로(CC)TV를 통해 확인한 내용”이라며 “테이블을 담당한 소믈리에가 실수로 샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지 대신에 샤또 레오빌 바르통 2005년 빈티지를 서빙했고 설명도 2005년으로 드렸다”고 했다.
이어 “해당 직원은 와인 설명을 마친 후 잘못된 서빙을 인지했으나 이를 고객님께 미처 고지하지 못한 상황에서 고객님께서 와인 레이블 사진을 요청하셨다”며 “그 순간 해당 직원은 사진에는 올바른 빈티지가 보여야 한다는 잘못된 판단을 내렸다”고 했다.
그러면서 “상식적으로 고객님께 상황을 먼저 설명드렸어야 했으나 그러지 못한 채 실제 서빙된 와인과 다른 2000년 빈티지 와인병을 보여드렸다”고 했다.
안 셰프는 “참고로 이날 샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지는 페어링을 위해 2층 백사이드 와인 공간에 보관되어 있었고 2005년 빈티지 또한 잔으로 주문 가능하도록 백사이드에 함께 있었다”며 “2층 백사이드 와인 공간에 당시 두 병이 나란히 있어 소믈리에가 2005년 빈티지를 실수로 처음에 제공했고 고객님께서 사진 요청하신 때에는 2층 해당 공간에서 2000년 빈티지 병을 가져다 드렸다”고 했다.
이어 “이렇게 사진을 위해 2000년 와인병을 보여드린 후 해당 소믈리에는 상사인 부매니저에게 상황을 알리고자 자리를 비웠다”며 “그 사이 한우 요리가 서빙되었고 미처 문제를 해결하지 못한 상태에서 고객님들께 음식이 제공되었다”고 했다.
그러면서 “이때 고객님께서 와인에 대해 직접 문제를 제기하셨다”며 “이에 다시 테이블을 응대한 해당 소믈리에는 이때라도 상황을 정확히 설명하고 사과부터 드렸어냐 했으나 당황한 나머지 ‘2000년 빈티지 와인이 바틀째 주문 되어 1층에 있었다’는 등 사실과 전혀 다른 내용을 즉흥적으로 말씀드리는 매우 부적절한 대응을 했다”고 했다.
안 셰프는 “명백히 사실과도 다르고 부적절했다”고 했다.
안 셰프는 “이후 2000년 빈티지 와인을 다시 따라드리는 과정에서도 해당 소믈리에는 상황의 심각성을 충분히 인지하지 못한 채 ‘와인 공부를 하고 계신데, 저의 실수로 인해 2000년과 2005년 빈티지를 비교해 보실 수 있었으면 좋겠습니다’라는 취지의 발언을 했다”며 “이 역시 정확한 상황 설명과 진정성 있는 사과가 우선되었어야 했으나 사과도 부족했고 그 발언 또한 적절하지 못했다”고 했다.
특히 안 셰프는 홀서비스 총괄 매니저가 서비스 차원에서 디저트 와인을 모두에게 제공했다고 강조했다. 그는 “서비스 실수와 응대 미흡에 대한 사과의 의미로 4잔 페어링을 주문하신 세 분께도 모두 디저트 와인을 제공해 드렸다”고 했다.
안 셰프는 “저는 사안에 대해 이틀 휴무일이 지난달 21일 보고를 받았다”며 “물론 4월 18일 서비스 당시 제가 문제를 인지하지 못했다 하더라도 그것이 변명이 될 수 없을 것”이라고 했다.
이어 “모두 돌이켜보았을 때 실수의 발생부터 대처까지 모든 과정에서 적절하지 않았으며 고객님들께서 모수에 기대하신 서비스를 고려했을 때 실망이 더욱 크셨을 것”이라며 “이상 말씀드린 당시 상황은 제가 직원들 및 CCTV를 통해 그간 면밀히 파악한 바이며 변명을 위한 것이 아니라 최소한의 사실과 다른 왜곡과 오해를 바로잡기 위한 것”이라고 했다.
그러면서 “저희는 이번 일을 계기로 레스토랑의 본질과 외식업 종사자로서 올바른 자세, 그리고 음식과 고객을 향한 진심 어린 마음을 잊지 않고 초심을 지키며 더욱 겸손하게 정진하겠다”며 “다시 한 번 저와 모수가 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 했다.
안 셰프는 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌 1과 2에 심사위원으로 출연하며 시청자의 눈도장을 받았다. 현재 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’를 운영하고 있다.
댓글 0