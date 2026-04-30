“영남 범보수 결집 기류…장동혁 뺀 나머지는 통합 원해”[법정모독 UP & DOWN]

동아일보 정치 라이브 ＜법정모독＞ - 일시: 화·목요일 오전 10~11시 - 토크: 강수영 변호사, 박상수 변호사 - 진행·연출: 김형민, 이창주 - 동아일보 유튜브 : www.youtube.com/@donga-ilb
국민의힘의 각 지역 선거대책위원회가 장동혁 대표 대신 전 대선 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관에 선거 지원을 요청하는 이유는 강성 보수층에서도 통합을 요구하고 있기 때문이라는 분석이 나왔다.
30일 동아일보 유튜브 채널 ‘법정모독 업 앤 다운’에 출연한 친한(친한동훈)계 박상수 변호사는 “김문수 전 후보가 지난 대선에서도 그렇고 그 이후 행보에서 상당히 통합적인 행보를 좀 보여줬다”며 “그리고 현재 강성 보수들조차도 통합에 대한 목소리를 내고 있다”고 했다.
이어 “정치라는 것은 공통점을 찾아가는 것인데, 교집합의 중간에 김문수 전 후보가 지금 놓여 있는 것”이라며 “보수 지지자들이 이제 통합적인 어떤 리더를 소구하는 목소리가 있는 것이고 그 가운데서 김문수 전 후보가 등장을 하고 있는 것”이라고 했다.
반면 강수영 변호사는 “김문수라는 사람이 가질 수 있는 소구력은 극히 제한적이다. 그런데 장 대표보다는 낫다는 것 때문에 그냥 내세우는 것”이라고 했다.
영남 지역에서 장 대표를 제외한 범보수 결집이 일어나고 있다는 주장도 나왔다. 박 변호사는 “(국민의힘 대구시장 후보인) 추경호 의원이 옛날에는 한동훈 전 대표에 대해서 그렇게 좋은 말 잘 안 하고 날 선 말 많이 했다. 그런데 ‘제 코가 석자라서’라고 얘기를 하더니 한 전 대표가 얘기한 동남풍 얘기를 갑자기 꺼내면서 동남풍이 필요하다는 얘기를 했다”고 했다.
그러면서 “한 전 대표는 이에 ‘동남풍에는 구분될 사람이 없고, 모두가 함께 가야 된다’고 화답했다”며 “장 대표를 제외한 나머지는 통합을 위해서 가고 싶어 한다”고 강조했다.
6·3 지방선거와 동시에 치러지는 재보궐 선거 부산 북구갑에 출마한 하정우 전 대통령AI(인공지능)미래기획수석비서관의 이른바 ‘손 털기’ 논란이 과거 보수진영 선거 전체에 영향을 끼쳤던 ‘이부망천(이혼하면 부천, 망하면 인천)’ 발언에 버금가는 영향을 끼칠 것이란 주장도 나왔다.
박 변호사는 “과거 작은 ‘해프닝’이 지역 선거에서 굉장히 큰 영향을 줬던 사례가 두 번 있었다”며 “(정태옥 전 의원이) 이부망천 발언으로 우리 당의 선거를 완전히 그냥 날려 먹었다”고 했다. 이어 “인천 연수갑이 우리 당 텃밭이었는데, 과거 정승연 후보가 (이곳에) 출마했고 당시 유승민 전 의원이 당시 대표로서 거기를 방문을 했다”며 “근데 정승연 후보가 맨발로 달려나가서, 유 전 의원 손을 잡으면서 ‘아이고 인천 촌구석까지 오셔서 반갑습니다’라고 얘기해서 그냥 날아갔다(패배했다)”고 지적했다.
조국 조국혁신당 대표와 더불어민주당 김용남 전 의원이 출마한 경기 평택을 재보궐에서 조 대표가 김 전 의원을 이기지 쉽지 않을 것이란 분석도 나왔다. 특히 진보진영 단일화도 김 전 의원을 중심으로 단일화 무게가 옮겨갈 것이란 전망이 나왔다.
강 변호사는 “조국 대표를 관통하는 키워드는 사실 동정이었다. 하지만 (조 대표) 사면부터 그 동정심이 거의 날아가 버렸다”며 “(조 대표는) 이미 특혜를 받았다. 근데 지역구도 양보해 달래, 또 더 달래. 이게 맞나?”라고 지적했다.
강 변호사는 “김용남 전 의원도 이재명 대통령이 모셔온 인재고 중도 실용의 상징적인 사람인데 (조국혁신당 측은) 거기다 대고 ‘반성문을 써라’ 그런 식으로 나오니까 (조 대표에 대한) 비호감도가 너무 높아지고 있다”고 꼬집었다.
강 변호사는 “그래서 제가 봤을 때는 갈수록 조국 대표의 지지도나 여론의 흐름은 나빠질 거라고 보고 단일화 협상은 사실상 안 되고, 김용남 후보 쪽으로 사실상의 단일화 효과, 유권자들이 자발적으로 몰아주게 될 것”이라고 했다.
아래는 법정모독 업 앤 다운(UP & DOWN) 전문.
▷ 김형민: 이번 주 정치 주가 오늘 발표합니다. 법정모독 UP & DOWN 목요일의 남자 김형민입니다. 오늘도 정치 주가 평가해 주실 두 분 어렵게 모셨습니다. 자, 강수영 변호사님
▶ 강수영: 안녕하세요. 강수영입니다.
▷ 김형민: 반갑습니다. 박상수 변호사님
▶ 박상수: 예 안녕하십니까 박상수입니다.
▷ 김형민: 방송 들어가기 전에 저희 동아일보 법정모독이 아직도 생방송인지 모르시는 분들이 많은 것 같은데 매주 화요일, 목요일 오전 10시입니다. 잊지 말고 좋아요 구독 알림 설정 부탁드리고 꼭 좀 한번 들어와서 재밌게 봐주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 강수영 변호사님 네 저희 2주 만에 뵙는 거잖아요. 그렇습니다. 대구 민심 한번 읊어주십시오
▶ 강수영: 대구 민심 뭐, 그간에 있었던 게 이제 김부겸 후보 선거사무소 개소식 했죠. 저도 갔는데 엄청 많았고요 사람이. 그래서 여러 가지 화젯거리가 있었고 의원들도 잔뜩 와서 대구에서 이런 광경 처음이다. 사실 뭐 민변이든 민주당 행사든 시민단체 행사든 이쪽 느낌의 행사에서 이렇게 사람 많이 모인 거를 처음 봤습니다 저는.
▷ 김형민: 그렇게 사람이 엄청 많이 오셨구나
▶ 강수영: 그런데 이제 오히려 좀 엉뚱하게 화제가 됐던 건 문재인 전 대통령 영상이 나오면서 사람들이 조금 이제 탄식을 하거나 ‘왜 왔노 참 도움 한 개도 안 되는데’ 도움이 안 된다는 거죠? 왜 등장을 꼭 해야 되냐 가만히 계시면 되지 그런 논란이, 목소리가 좀 있었습니다.
▷ 김형민: 재밌는 포인트네요. 우리 박상수 변호사 어제 제가 전화드렸는데 매주 부산 가신다고
▶ 박상수: 매주 부산 가고 있습니다.
▷ 김형민: 부산 민심 번 읊어주시죠
▶ 박상수: 부산 민심은 뜨겁고요. 지금. 그리고 어제 우리 또 하정우 후보가 시장 상인의 손을 잡고 탈탈탈 이거를 하시는 바람에 이게 또 이제 앞으로 이번 주 한 주 그 이상으로 계속 뜨겁게 갈 것 같습니다. 정말 이게 또 기자님들 손 잡을 때는 안 털더라고요. 손을. 그리고 지금 또 제가 영상을 올라오면서 받았는데 인재 영입식 때 정청래 대표와 악수할 때도 손을 안 털더라고요. 이게 선택적 습관인 것 같은데 이 부분이 앞으로 어떻게 발현될지에 따라서 상당히 부산 민심이 더 흔들릴 것 같아요. 그리고 문재인 대통령은 우리 당 승리 요정이신가요? 지난 총선 때도 낙동강 벨트에 나타나셔서 일주일 돌아다니시고 정말 큰 도움 주셨잖아요.
▶ 강수영: 부산 북갑에 모시겠다는 분도 계시고 여러 분이 계시는데, 친한계 패널들이 그 말씀하시더라고요. 절대로 못 가게 하겠습니다. 제가.
▷ 김형민: 일단 알겠습니다. 근데 당적 갖고 계시잖아요. 제명당하시는 거 아니에요?
▶ 박상수: 아니 저는 이미 윤리위에 가 있는데 이미 장동혁 대표 사퇴하라 해서 이미 윤리위에 가 있어요. 안 부르더라고요. 그래서 지금 이제 장동혁 대표가 배현진 의원도 당무 감사 윤리위 뭐 한다 이러잖아요. 근데 지금 당에 장동혁 대표를 좋아하는 사람이 없어요. 어제 제가 다른 방송 가서, JTBC구나 거기 가서 방송하는데 장동혁 대표에 대해서 묻더라고요. 그래서 제가 저 영상을 잘 보시라고 장동혁 대표 뒤에 박준태 비서실장 한 명밖에 없다. 아니 보통 당 대표가 움직이면 의원부터 뭐 해가지고 당직자들 해가지고 이렇게 하거든요. 근데 그 영상 딱 보면 박준태 비서실장 한 명밖에 없어요.
▷ 김형민: 이따 장동혁 대표 좀 한번 짚어볼 건데 그때 좀 자세히 얘기해 보고, 요즘 틀면 나와요?
▶ 강수영: 이제 좀 늘었습니다. 방송이
▷ 김형민: 어디 지원 유세 가시는 요청 들어온 거 없으세요?
▶ 강수영: 아니요. 저는 이제 언론사 발행인이기 때문에 선거운동을 할 수가 없습니다. 실정법상
▷ 김형민: 그럼 어제 취재하러 가신 거예요?
▶ 강수영: 그렇죠 이렇게 그냥 구석이 이렇게 짜부돼서
▶ 박상수: 김영란법 적용 대상이시네요. 발행인이면? 언론사 가시면 여러 가지 문제가 많아요. 그래서 유튜브가 좋은 겁니다. 언론사가 아니거든요.
▷ 김형민: 자 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다. 오늘부터 재미있는 댓글, 의미 있는 평가, 재치 있는 걸 남겨주시는 분들께는 제가 커피 쿠폰 보내드리니까 댓글 막 욕도 좋습니다. 응원도 좋고 막 올려주십시오. 당첨자 발표는 마지막에, 댓글 많이 남겨주시고 끝까지 봐주시면 제가 커피 쿠폰 두 장 쏴 드리겠습니다. 본격적으로 들어가 볼까요? 한 주간의 정치권 이슈 상한가 하한가 첫 번째 주제입니다. 이거 잊을 뻔했네요. ‘3파전이냐 2파전이냐’. 하정우 전 수석이 대통령 사표 재가 받자마자 바로 구포 내려갔어요 일단 잘한 거죠.
▶ 강수영: 그래야죠. 당연히 고향 사람도 만나고 해야 되는데 이제 화제가 된 거는 어쨌든 연고가 있는 사람이라는 게 이제 드러나야 되다 보니까 사투리를 사용하고 이렇게 하는 모습들이 보였는데. 사투리라는 게 이게 이제 커피로 치면은 1샷 2샷 3샷 이렇게 점점점 진해질 수가 있어요. 근데 제가 봤을 때는 아주 연한 아메리카노 수준의 사투리였다. 아쉬웠어요. 지금 부산 떠난 지 한 30년 됐다고 그래요. 그래서 어제 보면 뭐 ‘어무이, 행님’ 이 정도 단어인데 이제 이게 더 강력해지면 ‘어무이 아이고 억수로 오랜만이데이. 정우라 카이소. 아들, 아들 어이?’ 뭐 이런 느낌으로 가셔야 되거든요. 근데 지금 아직까지 그런 2샷 정도까지는 못 가고 조금 서울 억양이 많이 섞인 그런 거라서 근데 특징이 뭐냐 하면 원래 고향 있는 지역에 가잖아요. 한 일주일 정도 지나면은 어릴 때 그게 다 돌아와요. 그래서 점점점 아마 샷 추가가 될 거다 그런 말씀드립니다.
▷ 김형민: 어쨌든 부산 지역에 갔을 때 자기가 지역의 고향 출신이다라는 걸 강조하려면 지금 말씀하신 것처럼 아주 진하게 사투리를 쓰는 게 좀 필요하죠?
▶ 강수영: 그럼요. 샷 추가 필요합니다.
▷ 김형민: 알겠습니다. 하정우 전 수석이 2024년도에도 민주당에서 영입하려고 했는데 고사했다는 얘기가 있는데 이거 진짜인가요? 이거 좀 들어보신 거 있으세요?
▶ 강수영: 저도 기사에서 봤는데 확인해 주시는 분들은 없더라고요. 그런데 아마 제 생각에는 하정우 전 수석, 지금 후보가 됐죠. 하정우 후보에 대해서 정치권에, 그러니까 청와대에 발탁되기 전에 네이버에서 일했었던 경력이나 대학원에서 연구하면서 논문을 내고 이런 과정들이 생각보다 많이 대중에게 알려지지 않아서 지금 이제 일각에서 공격을 받는 게 도대체 AI 수석 하면서 한 일이 뭐냐? 당신 뭐 하는 사람이냐? 이런 공격을 받고는 있지만 사실 그렇게 인재로 발탁되기 전에 청와대에서 픽하기 전에 한국 AI를 선도로 해서 이끌던 사람이란 말이죠. 그래서 저는 제 개인적으로는 민주당도 그렇지만 국민의힘도 탐낼 만한 인재였어요. 키워야 되는 사람이고 그리고 이 사람은 지역구에 이렇게 출마해서 선거 운동하게 만들면 안 되는 사람이고요. 비례대표로 등용을 해야 하는 사람이에요. 그러니까 비례대표라는 게 원래 존재하는 제도적인 존재 의미가 우리가 보통 지역구에서 선거한다고 그러면 지역 조직도 있고 연고도 있고 선거운동도 잘하고 메시지 전달도 잘 되고 소위 말해서 정치인으로서 인기를 끄는 칼이 있어야 정치인이 될 수가 있는 건데. 비례대표는 정치인이 아니기 때문에 기본적으로 조직도 없고 언어 수사도 없고 정치적 레토릭도 약하고 여러 가지 안 돼 있는 사람이지만 그러나 국회에 정치꾼만 있어서는 안 되는 거잖아요. 전문가들도 있어야 하고 과학자도 있어야 하고 운동 선수도 있어야 하고 다양한 국민의 대표를 뽑는 거니까 그럼 결국 비례대표 제도는 그런 직능을 대표하는 그러니까 지역을 대표하는 게 아니라 직업적 직능을 대표하는 개념으로 등용하는 등용문이 돼야 하는 거고 바로 하정우 같은 사람이 그렇게 등용이 돼야 하는 건데 저렇게 지역구에 던져 놓으니까
▷ 김형민: 그래서 어제 구포시장, 처음 정치권에 발을 들인 상징적인 날이었단 말이에요. 어제 좀 이슈가 있었죠? 지금 민주당 쪽 그러니까 진보 진영에서는 대세에 지장 없다 이렇게 얘기를 하기도 하는데, 방어를 하기도 하는데 좀 어떻게 보세요?
▶ 박상수: 그냥 이건 너무 잘못한 거거든요. 그냥 민주당에서 그냥 확실히 사과하고 그냥 가는 게 맞아요. 이거는. 제가 지금 아침에 보니까 반응들이 굉장히 예상 그대로의 반응인데 우리 입장에서는 나쁘지는 않죠. 예를 들어 저랑 방송 많이 하는 강성필 부대변인 대세에 지장 없다라고 오늘 아침 방송에서 얘기를 했어요. 부산 구포시장 상인들이 손 털기를 당한 상인들이 그 이야기를 들으면 어떤 느낌을 받겠습니까? 너희들이 기분 나빠 해 봐야 우리 대세에 지장 없어 우린 이겨 이거 아니겠어요? 얼마나 기분 나쁘게 몇 배로 또 기분 나쁘게 들리겠어요? 민주당 지지자들이 댓글에서 열심히 피의 실드를 치고 있는데 제가 오늘 몇 개를 캡처를 제가 저도 저희 지지자들한테 전달을 받았는데 기가 막히더라고요. 어떤 분은 그런 얘기를 해요. 커뮤니티에서. 아니 손에 똥이 묻었는데 안 닦습니까? 뭐 이렇게 얘기를 해요. 이게 무슨 소리입니까? 그리고 또 습관이래요. 기자들한테는 습관이 발현되지 않고 정청래 대표에는 발현되지 않는데 시장 상인에게만 발현되는 그런 습관이 어디 있습니까? 세상에? 선택적으로. 그리고 뭐 작은 해프닝이래요. 제가 말씀드릴게요. 이런 작은 해프닝이 이런 지역의 선거에서 굉장히 큰 영향을 줬던 대표적 사례. 우리 인천에서 우리 인천에서 있었어요. 두 번 있었죠. ‘이부망천 발언’과, 아시겠죠? 우리 인천 경기 우리 당의 선거를 완전히 그냥 날려 먹었습니다. 그다음에 또 하나가 더 있었습니다. 저희 부모님이 살고 계시는 인천 연수갑 지역인데 거기가 원래 우리 당 텃밭이었어요. 지금은 박찬대 의원이 3선을 했지만 원래 거기가 서한샘 전 의원이 재선을 했고 그다음에 황우여 전 의원이 4선을 해서 보수의 텃밭이었거든요. 그런데 거기서 정승연 후보가 첫 번째 몇백 배 차이로 박찬대 후보한테 지고 두 번째는 이긴다는 소리가 들렸었는데 유승민 전 의원이 당시 대표로서 거기를 방문을 했어요. 근데 정승연 후보가 맨발로 달려나가서, 당시 유승민 의원이 되게 힘이 셌을 때니까 당시 유승민 의원 손을 잡으면서 ‘아이고 인천 촌구석까지 오셔서 반갑습니다’라고 얘기해서 그냥 날아갔어요 그게 그냥 날아가는 거예요. 그래서 지금 이거를 뭐 대수롭지 않다 작은 해프닝이다 습관이다 대세에 지장 없다? 좋습니다. 계속 한번 해보세요.
▶ 강수영: 그런데 이거는 뭐 하정우 전 수석 본인한테 제가 후보한테 물어보지 못했지만 일단은 당연히 겉으로 보이기에는 변호사님 지적대로 더러워서 닦은 거야? 상인 손이 더러워? 그렇게 느껴지게 할 수 있겠지만 근데 만약에 그런 의도로 닦았다면요. 그날 하루 종일 인사하고 악수하고 했거든요. 구포시장에서. 계속 닦아야 돼 그러면. 악수 한 번 하고 닦고 악수 한 번 하고 닦고 모든 사람하고 악수할 때마다 닦고 ‘음 불결해’ 그렇지 않았습니다. 그렇지 않아서 제 추측입니다. 제 추측에는 그렇게 ‘나하고 너무 다른 존재의 손을 내밀기 싫어’ 그런 게 절대 아니고 본인이 악수를 거듭하고 하면 할수록 손에 땀이 차거나 그랬을 가능성이 있어요. 그래서 본인의 땀을 이렇게 닦으려고 했던 가능성도 있어 보이는데 다만 근데 변호사님 지적대로 그 장면들이 지금 쇼츠로 따져서 도는 세상이잖아요. 그러면 땀이 나도 닦으면 안 돼 그러면 오해받을 행동을 하면 안 돼.
▶ 박상수: 근데 4번이나 닦아요. 강선우 의원 있잖아요. 민주당에. 강선우 의원 그 기사에 보면 악수하고 나면 손소독제로 그렇게 샤워를 했다고, 손 소독제로 그러니까 민주당은 지금 이게 한 번이 아니에요. 손소독제에 탈탈 털기에 정말 옛날에 사실 우리 당에서 이런 일들이 많이 터졌는데 요즘 민주당이
▷ 김형민: 그러면 어쨌든 하 전 수석이 이 이슈를 그래도 좀 공식적으로라도 좀 얘기하는 게 좀 도움이 될까요? 아니면 이그냥 렇게 자연스럽게 좀 묻히는 걸로 넘어가는 게 좋을까요?
▶ 강수영: 제가 보기에는 뭐 구태여 언급해가고 기자회견을 열어가지고 뭐 ‘제가 해명을 드릴…’ 그런 사안은 저는 아닌 것 같고 캠프에서 얘기를 하겠죠. 그게 지금 이런 식으로 영상이 돈다더라 오해를 받을 행동이니까 좀 신경 써라. 본인이 이제 전혀 그런 게 아니라는 게 억울할 거예요. 아마 그래서 그런 점도 느껴지고 저는 다만 이 구포시장에서의 전반적인 분위기는 예를 들어 가지고 ‘니 누고?’ 이런 분위기가 전혀 아니었어요. 굉장히 뜨겁고 악수 청하는 사람도 많고 마치 이제 이 고향에서 나고 자라 가지고 서울에서 아주 성공해서 돌아온 아들처럼 안아주고 등 두드려주고 그런 분들이 많았거든요. 그러니까 그런 스킨십 하는 장면들이 압도적으로 많은데 이게 몇 군데 있었다고 해서 그리고 하정우 전 수석이 예를 들어서 자기가 진짜 뭔가 꺼림칙해가지고 그렇게 닦았다는 의식을 한다면은 아무리 정신이 없어도 카메라로 다 찍고 있는데 대놓고 그렇게 하겠냐고요. 다 찍고 보는 눈이 수십 명이 지금 둘러싸고 있는데 거기서 앞에서 그렇게 하냐고요. 그러니까 그건 너무 좀 과한 것 같다는 생각이 듭니다.
▷ 김형민: 알겠습니다. 이 이슈는 이제 일단 여기까지 하고 하 전 수석 대통령 선거 개입 아니냐 이러면서 한동훈 전 대표와 설전을 벌이더니 막상 어제 또 만나니까 그냥 악수하고 포옹하고 브로맨스를 찍었어요.
▶ 박상수: 한동훈 전 대표랑 악수할 때는 털지 않더라고요. 그렇긴 한데 어쨌든 간에 한동훈 전 대표랑 사실 저기 대선 때 그때 이제 신사임당 채널인가에서 크립토커런시 관련 대담을 했었어요. 그렇게 대담도 했었고 사실 하정우 전 수석 같은 사람은 테크노크라트라고 볼 수가 있죠. 그래서 테크노크라트는 사실 당 색이 딱히 있는 건 아닙니다. 국가를 위해서 필요한 역할을 그렇게 하도록 하는 건 거죠. 근데 지금은 이제 당 색을 가진 그런 후보로 이렇게 왔고 그런 과정에서 뭐 서로 방송도 했고 했으니까 그렇게 포옹도 할 수 있고 하는 거죠. 근데 하정우 전 수석도 정치계로 이제 넘어온 거기 때문에 아무리 본인이 평소에 재래시장을 이용하지 않고 평소에 조금 자신은 이 지역에서 태어났지만 엘리트로 성장해서 정말 엘리트로서 이렇게 정말 최고의 것을 누린 거 아닙니까? 청와대까지 갔다 오고. 그렇다고 하여 서민들에 대해서 약간은 경시하는 마음이 좀 있다 해도 그런 걸 그렇게 드러내면 안 된다는 겁니다. 제가 이거는 정말 민주당의 정치색이랑도 맞춰야 돼요. 아무리 본인이 테크노크라트로서 자신이 그렇게 잘 성장을 해왔어도 그렇게 엘리트로서 이렇게 추앙받고 해왔어도 그래도 본인의 뿌리가 어딘지는 알고 그리고 본인의 정치 몸을 담은 정당이 무엇을 표방하는지는 알아야 해요. 민주당이 표방하는 건 재래시장 살리기나 서민들이나 아니면 이런 사람들을 위한다는 걸 표방하지 않습니까? 그러니까 그러한 면들에 대해서는 조금 이제 고민을 좀 해야 한다. 하정우 전 수석은 그런 필요가 좀 있습니다.
▷ 김형민: 오늘 박 변호사님 아주 단디 하고 왔네요.
▶ 박상수: 아니 근데 그 꼭지를 마무리했는데 또 얘기하시면 저도 반박해야 하는데
▷ 김형민: 알겠습니다. 손 털기 여기까지. 이게 근데 한 전 대표는 같은 진영이라고 볼 수 있나 없나 약간 애매한 박민식 전 장관이랑은 구포초 행사에서는 1초 딱 악수만 하고 쌩 지나갔어요. 이게 조금이라도 윤어게인이 묻어 있으면 싫다는 그런 뜻인가요?
▶ 박상수: 아니요. 뭐 그런 뜻이라기보다는 박민식 전 장관을 위해서도 필요한 일입니다. 박민식 전 장관 지금 이영풍 후보를 이겨야 해요. 이영풍 후보 오늘 출마 선언하고요. 부산에서 지금 오늘 출마 선언하고 그다음에 저는 진짜 어제 되게 그렇던데 막 박민식 전 장관으로 전략공천으로 가닥이 잡혔고 이영풍 후보가 불출마 선언할 것이다라는 일요시사의 기사가 나왔어요. 지금 내려갔는데 그 기사가 제가 방송하는 중에 나와서 댓글도 달고 하더라고요. 근데 제가 그래서 이영풍 후보 페이스북 찾아가 보니까 그 기사 나오기 30분 전에 ‘나는 국민의힘 후보가 되고 한동훈 대표랑 절대 단일화 안 한다’ 막 영상 올렸더라고요. 그 30분 전에 올렸는데 무슨 그런 기사가 나오냐 내가 그러면서 그 방송에서 대놓고 얘기를 했거든요. 그러니까 이영풍 후보는 완주하고 지금 국민의힘의 후보가 되려는 의지가 되게 강한데 박민식 전 장관이 지금 그러는 모습은 사실 박형준 시장이 후보가 되기 전의 모습과 굉장히 비슷합니다. 지금 우리 당에서 선택을 받기 위해서 어찌 보면 그렇게 하고 있는 것이고 뭐 그런 부분은 우리도 존중을 해줘야겠죠.
▷ 김형민: 한마디로 공천을 받기 위해서?
▶ 박상수: 예 이영풍 후보랑 경선 쉽지 않을 수 있어요. 지금 보면 양향자 최고위원이 경기도에서 그렇게 한 달 동안 뛰고 있는데 저기 이성배 기자