감자튀김과 당뇨의 뜻밖의 관계…20만명 40년 추적해 보니

같은 감자라도 조리법에 따라 제2형 당뇨병 위험이 달라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 20만5000여 명을 약 40년간 추적한 결과, 일주일에 세 번 정도 감자튀김을 먹은 사람은 당뇨병 위험이 20% 높아진 반면 삶거나 구운 감자, 으깬 감자는 유의미한 위험 증가가 확인되지 않았다.
최근 과학 전문 매체 사이언스데일리가 세계적인 의학 학술지 BMJ에 지난해 게재된 연구를 재조명하면서 관심을 모으고 있다.
이번 연구는 미국 연구진이 1984년부터 2021년까지 의료 종사자 20만5000여 명을 대상으로 진행한 세 개의 장기 코호트 자료를 분석한 것이다. 연구 시작 당시 참가자들은 당뇨병이나 심혈관질환, 암이 없었으며 연구 기간 동안 식습관을 정기적으로 조사받았다. 추적 기간 중 2만2299명이 제2형 당뇨병 진단을 받았다.
연구진은 생활습관과 식습관 등 다양한 변수를 보정한 뒤 분석한 결과, 감자를 전체적으로 주 3회 더 섭취할 때 제2형 당뇨병 발생률은 5% 높아졌다. 그러나 감자튀김만 따로 보면 같은 섭취량에서 위험 증가 폭이 20%로 훨씬 컸다. 반면 다른 조리 방식의 감자에서는 통계적으로 유의한 연관성이 확인되지 않았다.
● 같은 감자라도 달랐다…조리법 따라 달라진 결과
감자는 식이섬유와 비타민 C, 마그네슘 등이 풍부한 식품이지만 전분 함량이 높고 혈당지수(GI)가 높은 편이어서 그동안 당뇨병 위험과 관련된 연구가 이어져 왔다.
그러나 이번 연구와 함께 발표된 학술지 사설은 감자를 하나의 식품군으로 묶어 평가해서는 안 된다고 강조했다. 조리 방식에 따라 건강에 미치는 영향이 달라질 수 있기 때문이다.
사설에서는 삶거나 구운 감자, 으깬 감자는 영양학적 가치가 높고 재배 과정에서 환경에 미치는 영향도 비교적 적어 건강하고 지속 가능한 식단에 포함될 수 있다고 평가했다. 다만 당뇨병 위험을 낮추기 위한 식품으로는 통곡물을 우선 고려하는 것이 바람직하다고 덧붙였다.
● ‘어떤 식품을 선택하느냐’도 중요
연구진은 감자를 먹지 않는 것보다 감자 대신 어떤 식품을 선택하느냐도 중요하다고 분석했다.
감자를 통곡물로 대체할 경우 제2형 당뇨병 위험은 8% 낮아졌고, 감자튀김을 통곡물로 바꾸면 위험 감소 폭은 19%에 달했다. 삶거나 구운 감자를 통곡물로 대체했을 때도 위험은 4% 낮아졌다.
반면 연구에서는 감자나 삶은·구운 감자를 흰쌀로 대체한 식단에서 제2형 당뇨병 발생률이 더 높게 나타났다. 감자의 건강 영향을 평가할 때는 음식 자체뿐 아니라 어떤 식품으로 대체하는지도 함께 고려해야 한다는 것이다.
다만 이번 연구는 관찰 연구인 만큼 감자튀김이 직접 당뇨병을 유발한다는 인과관계를 증명한 것은 아니다. 또 연구 대상이 대부분 유럽계 혈통의 미국 의료 종사자였던 만큼 결과를 다른 국가나 인구 집단에 그대로 적용하기에는 한계가 있다고 연구진은 밝혔다.
관련 논문
https://www.bmj.com/content/390/bmj-2024-082121
최현정 기자 phoebe@donga.com
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