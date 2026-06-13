하이브 “BTS 부산 공연 지연, 진심으로 사과…선물 배부 과정서 병목“

하이브가 BTS 부산 공연 지연에 대해 공식 사과했다.
하이브는 12일 “공연을 관람하러 와주신 모든 관객 여러분께 공연 시작 지연으로 큰 불편을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”고 했다.
12일 부산에서 막을 올린 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN’ 공연은 관객 입장 지연으로 예정보다 1시간 15분 늦게 시작됐다.
하이브는 “관객 여러분께 뜻깊은 시간을 마련해 드리기 위해 운영에 소홀함이 없도록 최대한 준비했으나 현장 안내 혼선, 팬 선물 배부 과정의 대기 줄 병목, 상품 수령 지연 등이 복합적으로 작용하면서 본공연 시작이 지연됐다”고 설명했다.
끝으로 “공연 관람까지 오랜 시간 기다려주신 관객 여러분께 큰 실망과 불편하게 한 점 다시 한번 진심으로 사과드린다”며 “다음날 진행되는 공연에서는 동일한 혼잡 상황이 발생하지 않도록 입장과 선물 배부를 비롯한 현장 운영 전반을 철저히 점검하고 보완하겠다”고 덧붙였다.
한편 BTS는 13일에도 부산아시아드주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG) 공연을 진행한다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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