나경원 “오세훈, 재선거해도 압승…6·3 부정선거, 책임은 李대통령”

나경원 국민의힘 의원이 14일 6·3 지방선거에서 5선에 성공한 오세훈 서울시장이 재선거를 치러도 압승을 거둘 것이라고 강조했다. 또 ‘투표용지 부족’ 사태를 부정선거로 언급하며 이재명 대통령에게 책임이 있다고 했다.
나 의원은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “일각에서 오세훈 시장이 재선거를 선언하고 사퇴하면, 3연임 제한에 걸려 다시 출마할 수 없다고 주장한다. 그러나 이는 명백한 법리 오해”라며 이같이 전했다.
이어 “지방자치단체장의 연임 제한 기준은 ‘당선 횟수’가 아니라, 실제로 직책을 맡아 일한 ‘재임 횟수’”라며 “오 시장이 7월 1일 새 임기 시작 전에 사퇴하더라도 3연임 초과 제한에 해당하지 않아 얼마든지 재선거 출마가 가능하다는 해석이 타당하다”라고 덧붙였다.
그러면서 “오히려 지금처럼 국민의 눈과 귀가 집중된 상황에서, 한 치의 부실도 부정도 없는 공정하고 투명한 선거가 치러진다면 오 시장은 지금보다 훨씬 더 큰 지지와 압승을 통해 정당성을 재확인할 수 있을 것”이라고 강조했다.
나 의원은 “진짜 중요한 것은 헌정사상 최악의 ‘6·3 부정선거 참사’를 어떻게 수습할 것인가, 또 어떻게 철저히 진상을 규명하고, 누구에게 제대로 책임을 물을 것인가”라고 날을 세웠다.
또 “선관위 내부의 실질적 업무와 막강한 권한은 장관급인 상임위원과 사무총장이 쥐고 있다. 그리고 지금 그 실권을 쥐고 있는 상임위원이 바로 위철환”이라며 “위철환 상임위원은 이재명 대통령과 사법연수원 18기 동기이자 ‘밥 친구’로 알려진 막역한 사이다. 이 대통령이 민주당 대표이던 시절, 민주당 윤리심판원장까지 지낸 친이재명계 노골적인 편향 인사”라고 주장했다.
이어 “진짜 당장 물러나야 할 사람, 당장 출국금지 조치를 받고 철저한 수사를 받아야 할 사람은 오히려 비상임인 노태악 위원장보다 바로 실질적 실권자 위철환 상임위원”이라며 “이재명 ‘밥 친구’ 위철환의 선관위가 이번 사태를 셀프조사 한다? 어불성설이다. 조사가 아니라 자수, 자진사퇴 해야 마땅하다”고 더했다.
그러면서 “이 모든 사태의 최종 책임은 결국 이재명 대통령에게 있다”며 “이재명 대통령이 자신의 측근이 장악한 선관위의 총체적 불법과 직무유기를 이대로 유야무야 덮고 넘어간다면, 이는 헌법 수호 의무를 저버린 명백한 탄핵 사유”라고 주장했다.
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