[Tech&]‘핵심 부품 기술력의 힘’… LG전자, 세탁기∙건조기∙냉장고 “글로벌 최고” 찬사
동아일보
공유하기
글자크기 설정
LG전자가 세탁기, 건조기, 냉장고 등 필수 가전 분야에서 글로벌 고객과 유력 소비자 매체로부터 잇따라 호평을 받으며 시장 입지를 공고히 하고 있다.
특히 미국 소비자 매체 컨슈머리포트 평가에서 성능과 사용 만족도, 신뢰도를 두루 인정받으며 글로벌 가전 시장에서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.
미국에서 가장 신뢰받는 세탁·가전 브랜드 ‘재확인’
LG전자는 최근 컨슈머리포트가 발표한 ‘2026년 가장 신뢰받는 세탁가전 브랜드’ 평가에서 최고 등급(Better)을 획득했다. 이번 평가는 2015년부터 2025년 사이 제품을 구매한 고객을 대상으로 세탁기 10만8608대, 건조기 9만6315대의 구매 후 5년 내 고장률을 조사한 결과를 바탕으로 진행됐다.
평가는 세탁기 4개 분야(드럼·콤팩트·통돌이·봉돌이)와 건조기 3개 분야(전기식·가스식·콤팩트) 등 총 7개 세부 분야로 나뉘어 이뤄졌다. LG전자는 100점 만점에 93점을 기록하며 높은 평가를 받았다.
특히 LG전자는 7개 세부 분야 제품을 모두 생산하는 브랜드 가운데 유일하게 최고 등급을 획득했다. 특정 품목에서만 높은 점수를 받은 브랜드와 달리, 세탁기와 건조기 전 라인업을 갖춘 브랜드로서 전반적으로 높은 신뢰도를 유지한다는 점에서 의미가 크다.
또한 컨슈머리포트가 150여 개 건조기를 대상으로 성능, 소음, 편의성 그리고 신뢰성 등을 평가한 결과, LG전자는 전기식과 가스식 건조기 두 개 분야 모두에서 우수한 평가를 받았다. LG전자 전기식 건조기는 1∼17위, 가스식 건조기는 1∼9위에 이름을 올리며 상위권에 들었다.
냉장고, 美 시장 점유율 1위… 성능·효율·편의 두루 ‘호평’
냉장고에서도 LG전자의 경쟁력이 두드러진다. LG전자의 상냉동 냉장고는 최근 미국 유력 경제지 포브스 평가에서 ‘최고 가성비 냉장고’로 선정됐다. 컨슈머리포트는 LG전자 프렌치도어 냉장고에 온도 조절 및 온도 균일성 항목에서 5점 만점을 부여하며 1위로 평가했다.
LG전자 냉장고는 대용량 수납, 에너지 효율, 스마트 기능, 세련된 디자인 등을 고루 갖춘 제품으로 글로벌 시장에서 꾸준히 좋은 평가를 받고 있다. 다양한 라인업을 통해 주방 구조와 라이프스타일에 맞는 선택지를 제공하고 있으며, 인공지능(AI) 홈 플랫폼 ‘LG 씽큐(LG ThinQ)’ 앱을 통해 냉장고 상태 확인과 온도 제어 등의 관리를 스마트폰으로 손쉽게 할 수 있다.
대표 기술인 인스타뷰는 문을 열지 않고도 내부를 확인할 수 있어 냉기 손실을 줄이고 사용 편의성을 높인다. 내부 카메라는 식품을 자동으로 인식해 사용자가 LG 씽큐 앱에서 보관 중인 식품의 위치와 목록을 확인할 수 있도록 지원한다.
이 같은 제품 경쟁력을 바탕으로 LG전자는 세계 최대 가전 시장인 미국에서 소비자의 선택을 받고 있다. 시장조사업체 트랙라인에 따르면 LG전자는 지난해 미국 냉장고 시장에서 매출 기준 점유율 1위를 달성했다.
글로벌 최고 평판, 사업 성장의 원동력 ‘핵심 부품 경쟁력’
고객 평판의 배경에는 탄탄한 핵심 부품(Core Tech) 기술력이 있다. 제품의 물리적 구동을 담당하는 ‘모터’와 냉매를 활용해 낮은 온도를 구현하는 ‘컴프레서’가 대표적인 핵심 부품이다.
글로벌 가전 브랜드 중 모터와 컴프레서를 모두 자체 생산하는 가전업체는 매우 드물다. 자체 생산을 할 경우 비용 부담이 따르지만 부품을 직접 설계하고 생산함으로써 제품의 성능과 내구성을 극대화할 수 있다. LG전자의 모터와 컴프레서 관련 특허는 약 2300개에 이른다. 이는 전문 부품 업체들과 견줘도 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있다는 평가로 이어지고 있다.
생산 노하우 역시 세계적 수준이다. LG전자가 1998년 세계 최초로 세탁기에 적용해 상용화한 DD 모터의 누적 생산량은 약 1억3000만 대에 달한다. 28년간 7초에 1대꼴로 쉬지 않고 생산한 셈이다.
LG전자는 핵심 부품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고객들의 최고 평판을 얻고 있으며, 2016년부터 지난해까지 10년간 가전 사업(생활·주방가전, 에어컨 등)의 연평균 매출 성장률(CAGR)은 8.3%를 기록하며, 불안정한 글로벌 경제 상황 속에서도 가전 사업의 견조한 성장세를 이어가고 있다.
댓글 0