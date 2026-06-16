잠실 시위대·경찰 대치…“체육회 업무 차질” 강제진입 가능성

체육회 진입 실패뒤 경찰 경고방송
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 집회가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(잠실 개표소) 주변에서 12일째 이어지는 가운데, 16일 현재 경찰이 내부 진입을 위해 시위대와 대치 중이다. 장동혁 국민의힘 대표는 경찰을 향해 “즉각 진입 시도를 중단하라”고 촉구하며 “저는 지금 바로 올림픽공원으로 간다”고 밝혔다.
시위대, 수용 여부 내부 논의중
경찰과 대한체육회 등은 이날 오전 9시경 핸드볼경기장 내부 진입을 시도했으나 시위대의 반발에 부딪혀 물러선 뒤 협의를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.
앞서 대한체육회와 경찰 측은 종목별 행정 업무에 필요한 물품을 반출하기 위해 시민들과 함께 내부에 들어가는 방안을 제안했으며, 시위대는 이를 수용할지 내부 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.
경찰은 두 차례 해산 명령 및 경고 방송을 실시한 상태다. 시위대 내부에서는 해산 여부를 놓고 의견이 엇갈리고 있는 것으로 전해졌다. 세 번째 경고 방송 이후에는 경찰이 강제 진입에 나설 것으로 보인다.
앞서 유승민 대한체육회장은 전날 서울 송파구 올림픽파크텔에서 기자회견을 열고 대한펜싱협회 등 9개 체육단체가 핸드볼경기장 봉쇄로 업무 차질을 겪고 있다며 경찰에 공권력 지원을 요청했다.
경찰도 강경 대응 방침을 밝힌 상태다. 박정보 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 “불법 행위에 동조하면 패가망신할 수 있다”고 경고했다.
장 대표는 경찰과 시위대의 대치 소식이 전해진 뒤 자신의 페이스북을 통해 경찰의 진입 시도를 비판했다. 장 대표는 “경찰이 올림픽공원 진입을 시도하고 있다. 시민들과 대치 중이라고 한다”며 “선을 넘어도 세게 넘었다. 즉각 진입 시도를 중단하라”고 촉구했다.
이어 “오늘의 사태에 대해 끝까지 책임을 물을 것이다. 반드시 책임질 날이 올 것”이라며 “저는 지금 바로 올림픽공원으로 간다. 시민 여러분께서도 모여달라. 우리의 자유와 민주주의를 함께 지키자”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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