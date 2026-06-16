젠슨 황 흉내내나…길거리서 ‘국수 먹방’ 샤오미 CEO

중국 빅테크 샤오미의 레이쥔 최고경영자(CEO)가 중국 우한에서 국수 등 길거리 음식을 먹는 모습을 공개해 화제다. 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중에 동행해 ‘짜장면 먹방’을 선보였던 젠슨 황 엔비디아 CEO가 연상된다는 반응도 나온다.
15일(현지 시간) 중국 정보기술(IT) 매체 콰이커지 등에 따르면 ‘2026 세계청년발전포럼’ 참석을 위해 우한을 찾은 레이쥔은 최근 아침 식사 특화 거리를 방문해 현지 대표 음식인 러깐미엔(국물 없이 마장 등을 비벼 먹는 국수)을 맛봤다.
레이쥔은 길거리에 앉아 러깐미엔과 몐워(튀긴 빵), 녹두죽 등을 먹었다. 식사 도중 그는 평소에도 러깐미엔을 자주 먹는다고 말하며 “길가에 쪼그리고 앉아 먹은 것은 정말 오랜만”이라고 했다.
레이쥔은 자신을 알아본 사람들을 향해 인사하거나 사진 요청에도 적극적으로 응한 것으로 전해졌다. 팬들의 티셔츠와 모자, 자동차 모형 등에 사인을 해줬다. 콰이커지는 “소탈하고 친근한 모습이 포착되며 온라인에서 빠르게 화제가 됐고, 누리꾼들의 큰 관심을 불러일으켰다”고 보도했다.
레이쥔은 소셜네트워크서비스(SNS) 웨이보에 자신의 길거리 식사 사진을 게시했다. 이에 한 누리꾼이 “우한에서 학교에 다닐 때도 이렇게 길거리에 앉아서 러깐미엔을 먹어본 적이 있느냐”고 댓글을 달자, 레이쥔은 “학교에 다닐 때 딱 이랬다. 수십 년이 지나도 맛은 그대로”라고 답했다. 레이쥔은 우한대 컴퓨터공학과를 졸업했다.
레이쥔은 우한에서 샤오미의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘YU7’ 차주들과 만나 의견을 청취하고, 샤오미 매장에도 방문해 소비자들과 소통했다고 콰이커지는 전했다.
레이쥔의 이번 ‘먹방’은 앞서 젠슨 황의 모습과 닮았다는 반응도 나온다.
지난달 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행했던 젠슨 황은 베이징식 짜장면 체인점인 ‘팡좐창69’ 앞에 서서 수행원들과 짜장면을 먹었다. 그는 인근에 몰린 시민들을 향해 엄지를 치켜세우며 “맛이 정말 좋다”고 말했다. 시민들은 재밌다는 듯 그의 모습을 휴대전화로 찍어 SNS에 다수 게시했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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