[정치 한 컷]신임 정점식 원내대표 국힘 5선 중진 만나…무슨 얘기 오갔을까?

16일 서울 여의도의 한 식당.
국민의힘 정점식 원내대표(맨 왼쪽)가 취임 이후 권영세·김기현·나경원·윤상현·조배숙 등 당내 5선 중진 의원들을 만났습니다. 지방선거 이후 당의 통합과 쇄신 방향을 논의하기 위한 첫 회동입니다.
당내 최대 현안으로 꼽히는 장동혁 대표의 거취 문제는 이날 논의 테이블에 직접 오르지 않았지만, 참석한 의원들은 “당의 변화와 쇄신이 필요하다”는 공감과 우려를 전했다고 합니다. 최근 당 지지율 상승을 두고선 “우리가 잘해서 오르는 것이 결코 아니다”면서 “지금 우리 당이 변하지 않으면 안 된다”는 냉정한 평가가 나왔습니다.
정 원내대표는 이번 5선 중진 회동을 시작으로 4선, 3선, 재선, 초선 의원들과 연쇄 회동을 갖고 당 수습 방안을 모색할 방침입니다.
이날 모임에 앞서 국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 간사 이성권 의원과 조은희 의원은 정 원내대표를 만나, 당 지도부의 6·3 지방선거 선거 소청 제기는 일방적이고 독단적인 결정이라며 의원총회 소집을 요청했습니다. 2026.6.16
이훈구 기자 ufo@donga.com
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