[정치 한 컷]형님 먼저, 아우 먼저…마이크 양보하는 국힘·개혁신당

정점식 국민의힘 신임 원내대표(오른쪽)가 15일 오전 취임 인사차 개혁신당 이준석 대표를 예방했습니다.
모두발언 순서가 되자 두 사람은 서로 먼저 발언하라며 “형님 먼저, 아우 먼저” 식의 유쾌한 실랑이 끝에 안방 주인인 이준석 대표가 먼저 마이크를 잡았습니다.
이 대표는 “이재명 정부의 정책적 폭주를 견제해야 하는 입장에서 협력할 사안이 많을 것”이라며 하반기 원 구성 단계부터 민주당을 향해 강한 경고 메시지를 보내야 한다고 강조했습니다.
이어 마이크를 받은 정 원내대표는 “이재명 정권과 민주당의 폭주를 막아서는 데 늘 함께해 주실 것을 당부드린다”며 공소 취소 특검과 지방선거 투표용지 부족 사태 등에 대한 공동 대응을 제안했습니다.
지방선거 이후 정국이 급변한 가운데, 거대 야당의 일방 독주에 맞서 손을 맞잡은 범보수·야권의 공조 행보에 정치권의 이목이 쏠리고 있습니다.
2026.06.15
이훈구 기자 ufo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0