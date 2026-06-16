“애 아빠 이제 화 안내요”…참교육 ‘빌런’ 박지연, 김무열에 영상 편지

전 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’ 5화에서 ‘진상 학부모’ 역을 맡은 배우 박지연이 함께 출연한 배우 김무열에게 영상 편지를 보내 화제다. 박지연은 교사를 악성 민원으로 괴롭히는 학부모 역을 실감나게 연기해 이 드라마에서 가장 인상 깊은 ‘빌런’으로 꼽힌다.
넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 15일 “빌런들의 나화진을 향한 감사 인사”라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.
해당 영상에서는 작품 속 빌런들이 출연해 김무열이 역할을 맡았던 나화진 감독관에게 영상 편지를 남겼다.
참교육에서 ‘우진 엄마’ 역할을 맡았던 배우 박지연은 “감독관님, 저 우진 엄마예요”라며 “이제 애 아빠도 화를 안 내요”라고 말해 웃음을 자아냈다. 드라마 중 시청자들의 공분을 샀던 “애 아빠가 화가 많이 났어요” 대사를 재치 있게 패러디한 것이다.
박지연은 “바쁠 텐데 건강 잘 챙기면서 일하세요”라며 “안 그러면 자존감 떨어지니까요”라며 영상 편지를 마쳤다. “자존감 떨어지니까” 역시 교사에게 민원을 넣을 때 자주 쓰던 문구였다.
이에 김무열은 “우진 어머님 자존감 떨어지지 마시고요. 저 아직 현직이고요”라고 답했다.
박지연이 연기한 ‘우진 엄마’는 참교육 에피소드 5화에서 담임 교사에게 악성 민원을 집요하게 일삼는 학부모로 나온다.
그는 교사에게 “하지 마! 안 돼! 그만! 이런 제지하는 말들은 하지 말아주세요”, “또래의 갈등이 생겼을 때 무조건 우리 아이 편들어 주세요”라는 문자를 시도 때도 없이 교사에게 보내기도 한다. 또 “혹시 (답을) 모르면 아이 자존감이 떨어질 수 있다”며 칠판에 문제 풀기를 시키지 말라고 요구하는 모습 등이 나온다. 특히 “우리 애 아빠가 화가 많이 났거든요?”라는 대사로 시청자들의 공분을 자아냈다.
일각에서는 2023년 교사가 실제로 숨진 서울 서이초 사건을 모티브로 한 회차였다는 평가도 나왔다.
김무열 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’은 무너진 교권을 회복하기 위해 신설된 가상의 기관 ‘교권보호국’의 활약을 담은 판타지 액션물이다. 이날 온라인 동영상 서비스(OTT) 순위 집계 사이트 등에 따르면 참교육은 공개 3일 만에 전 세계 45개국에서 1위를 차지한 상태다.
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