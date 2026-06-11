코르티스, 美 샌프란시스코 추가 공연 매진…북미 7회 공연 ‘완판’

그룹 코르티스(CORTIS)가 첫 월드 투어의 북미 공연을 전석 매진시키며 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다.
11일 소속사에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 첫 투어 ‘풋 유어 폰 다운’(PUT YOUR PHONE DOWN) 북미 추가 공연 예매가 지난 10일(현지시간) 오픈 약 1시간 만에 전석 매진을 기록했다. 앞서 진행된 멤버십 선예매에서 북미 전 회차 티켓이 순식간에 매진되면서 샌프란시스코 1회 공연을 긴급 추가했으나, 이 역시 빠르게 판매가 마감됐다.
이로써 코르티스는 오는 8월 4일 캐나다 토론토를 시작으로 6일 미국 뉴욕, 8일 애틀랜타, 11일 어빙, 13일 로스앤젤레스, 15~16일 샌프란시스코까지 북미 6개 도시에서 총 7회에 걸쳐 현지 팬들과 만날 예정이다.
이번 투어는 한국, 캐나다, 미국, 일본을 포함해 총 9개 지역에서 14회 규모로 개최된다. 대장정의 서막은 오는 7월 18~19일 인천 인스파이어 아레나에서 열리며, 이어 8월 22~23일에는 서울 화정체육관에서 데뷔 1주년을 기념하는 특별한 무대를 꾸민다. 피날레는 9월 4~6일 일본 가나가와 피아 아레나 MM에서 장식할 계획이다. 인천, 서울, 일본 공연의 예매 일정은 추후 공지된다.
최근 미니 2집 ‘그린그린’(GREENGREEN)으로 큰 흥행을 거둔 코르티스는 투어에 앞서 국내외 대형 무대에 오르며 열기를 달군다. 이들은 당장 오는 12일 오전 9시 서울 광화문광장에서 열리는 ‘2026 북중미월드컵 기념 거리응원’에 특별 초청 아티스트로 출연하며, 20일에는 인도네시아 자카르타에서 열리는 ‘알로뱅크 페스티벌’(Allo Bank Festival) 무대에 선다. 또한 7월 31일과 8월 1일에는 미국 대형 음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’(Lollapalooza Chicago)에 올해 유일한 K팝 보이그룹으로 초청돼 글로벌 관객을 사로잡을 전망이다.
한편 코르티스는 지난해 8월 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트 뮤직을 통해 데뷔한 5인조 보이그룹이다. 최근 EP 2집 ‘그린그린’을 발매했다. ‘그린그린’은 코르티스가 자신들이 개척해 갈 가능성의 영역을 좀 더 뚜렷하게 보여주는 앨범이다.
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