JTBC, 206억원 규모 채무불이행…신용등급 하향

JTBC가 206억 원 규모의 유동화 차입금을 갚지 못해 신용등급이 하향 조정됐다.
NICE신용평가는 12일 JTBC 무보증사채 신용등급을 기존 ‘BBB/부정적’에서 ‘CCC’로 내렸다. 단기신용등급인 기업어음(CP)과 전자단기사채 등급도 ‘A3’에서 ‘C’로 내렸다.
장기신용등급 ‘CCC’는 채무불이행이 발생할 가능성이 있어 매우 투기적이라고 판단될 경우 부여된다. NICE신용평가는 JTBC 관계사인 중앙일보의 장기 및 단기 신용등급도 하향 조정했다.
NICE신용평가는 JTBC가 12일 미르제이차 56억 원과 제일티비씨제이차 150억 원 등 총 206억 원 규모의 유동화 차입금 상환을 불이행한 것을 신용등급 하향의 이유로 설명했다. NICE신용평가는 “유동화 차입금 원리금 상환 불이행 등으로 유동성 위험이 크게 증가한 점을 반영했다”고 설명했다.
한국기업평가도 앞서 JTBC의 무보증사채 신용 등급을 기존 ‘BBB(부정적)’에서 ‘BB(부정적 검토)’로, 기업어음과 전자단기사채를 ‘A3’에서 ‘B(부정적 검토)’로 내렸다. 한국기업평가는 “계열 재무위험 전이 가능성이 확대되고 유동성 측면의 불확실성이 확대됐다”고 평가했다.
이에 대해 JTBC는 12일 입장문을 내고 “유동성 위기를 극복하기 위해 가능한 모든 수단을 동원해왔다”며 “이미 경영 효율화를 위해 비상경영체제에 돌입하는 등 노력을 다해왔다”고 밝혔다. 그러면서 “책임 있는 자세로 이번 상황을 최대한 빠르게 해결하기 위해 대·내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원해 최선을 다해 노력하겠다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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