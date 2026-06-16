이준석 “탈모가 생존 문제냐…건보는 정치 하사품 아냐”

이준석 개혁신당 대표는 16일 탈모 치료에 건강보험을 적용하겠다는 이재명 정부를 향해 “건강보험은 정치인이 생색내며 나눠주는 하사품이 아니다”라고 지적했다. 탈모치료 급여화는 이 대통령이 2022년 대선 때 공약으로 내세웠다.
이 대표는 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이재명 정부가 탈모약 지원을 계속 이야기한다”며 “건강보험은 정치의 선심성 하사품이 아니라 사람을 살리는 가장 따뜻한 수단이 되어야 한다”고 했다.
이 대표는 “건강보험은 큰 병 치료비 때문에 한 가족의 생계가 무너지는 것을 막기 위해, 생명이 걸린 병, 가계가 파탄 나는 병을 함께 떠받치자는 약속이 최우선이다”며 “이재명 정부는 탈모약을 건강보험에 넣겠다며 ‘생존의 문제’라고 했지만, 탈모약은 이미 피나스테리드 계열의 경우 이미 특허가 풀려 제네릭이 쏟아져 나와 월 1만~3만 원이면 치료가 된다”고 했다.
이어 “약이 없어서, 비싸서 못 쓰는 게 아니다. 여기에 수천억 원의 건강보험 재정을 더 쏟겠다는 것”이라고 했다.
이 대표는 “2026년부터 건강보험은 4조 원대 적자로 돌아선다. 한정된 재정이다”며 “탈모약에 쓰는 수천억 원은, 그만큼 희귀, 중증질환에 고생하는 분들에게 갈 돈에서 빼는 돈”이라고 했다. 아울러 “같은 돈을 얕게 흩뿌려서 많은 표를 얻고 싶은 마음은 안다. 그러나 표를 얻기 위해 건강보험의 원칙을 무너뜨려서는 안 된다”고 주장했다.
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