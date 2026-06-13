“전국 재선거” 주장 장동혁…“김 총리-정청래 같이 3자 회동하자”

국민의힘 장동혁 대표는 13일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 전국 재선거를 주장하며 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표를 향해 ‘3자 회동’을 제안했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 “형식이 무엇이든 상관없다. 3자 회동도 좋다”며 “전국 재선거를 실시하고 당장 특검을 출범시켜야 한다”고 말했다.
장 대표는 “쌍둥이 득표가 전국적으로 869건이나 나왔다”며 “세쌍둥이 득표도 15건이나 발견됐다”고 했다. 장 대표가 언급한 ‘쌍둥이 득표’는 투표소가 다르지만, 특정 후보에 대한 득표수가 동일한 사례를 뜻하는 것으로 보인다.
그는 “투표용지 상자 다 폐기했다더니 유튜버가 들고 나왔다”며 “선관위는 증거 가치가 없다고 한다. 증거 가치 판단은 선관위가 아니라 법원이 하는 것”이라고 했다.
이어 “이미 접수된 선거소청만 35건에 달한다. 얼마나 더 늘어날지 예측하기도 어렵다”고 했다.
그는 김 총리와 정 대표를 향해 3자 회동을 제안하며 “이번에도 다수 의석으로 막을 수 있다고 믿는다면 큰 오산이다”며 “시민의 분노를 외면한 대가는 단 하나, 정권의 몰락뿐이다”라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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