불길 휩싸인 이웃집에 뛰어들어간 비번 경찰…할머니 구했다

비번이던 경찰이 불이 난 집에 들어가 시민을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
11일 경찰청 공식 유튜브 채널에 ‘대형 화재 발생, 집 안에 사람이 있습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에 따르면 지난달 25일 전남 나주 공산면의 한 마을에서 화재가 발생했다. 당시 한 주택에서 시작된 것으로 추정되는 불길은 걷잡을 수 없이 번졌고, 연기는 강한 바람을 타고 주변으로 빠르게 확산됐다.
주민들이 급히 대피하는 가운데, 이 마을에 사는 나주경찰서 공산파출소 소속 비번 경찰관 유명재 경감이 현장으로 향했다.
아직 집 안에 사람이 있다는 사실을 전해 들은 유 경감은 망설임 없이 불길이 치솟는 집 안으로 뛰어 들어갔다.
그는 “아직 집안에 사람이 있다고 해서 뛰어들어갔다”면서 “할머니가 계서서 급하게 모시고 나왔다”고 당시 상황을 전했다.
유 경감은 80대 할머니를 모시고 집 밖으로 대피시킨 뒤 소방대원과 함께 현장을 수습했다. 당시 현장은 강풍이 불어서 화재 확산 위험이 컸지만, 신속한 대처 덕분에 큰 피해로 이어지는 것을 막았다.
유 경감은 “경찰관으로서 당연히 해야 할 일을 했는데 알려지게 돼서 쑥스럽다”면서 “잘 마무리되어서 정말 다행”이라고 전했다.
해당 사연을 접한 누리꾼들은 “비번 날인데도 검은 연기를 보자마자 몸이 먼저 반응한 점이 대단하다”, “위험을 무릅쓰고 소중한 생명을 구하는 모습이 멋있다”, “든든하고 감사하다” 등의 반응을 보였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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