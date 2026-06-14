‘시간당 30㎜’ 소나기에 우박까지…서울 올해 첫 호우주의보

14일 오후 서울을 비롯한 전국 곳곳에 천둥과 번개, 우박을 동반한 강한 소나기가 쏟아진 가운데 서울에 올해 첫 호우주의보가 발령됐다. 비는 이날 밤까지 이어질 전망이다.
기상청에 따르면 이날 오후 3시 기준 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 소나기 구름대가 발달하면서 서울 등 일부 지역에는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 소나기가 내렸다. 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 우박이 관측되기도 했다.
기상청은 이날 오후 3시를 기해 서울 동북·서북권과 인천 북부, 경기 부천, 전북 완주에 호우주의보를 발령했다. 특히 서울에 호우주의보가 내려진 것은 올해 들어 처음이다.
이와 함께 서울 동북·서북권과 전북 김제·완주·익산·전주·군산에는 강풍주의보도 내려졌다. 다만 서울 지역 강풍주의보는 오후 6시 이후 해제될 것으로 예고됐다.
다만 소나기 특성상 지역별 강수 편차가 매우 클 것으로 예상된다. 소나기 구름대는 이날 오후 9시까지 강하게 발달할 전망이다.
호우주의보는 3시간 누적 강수량이 60㎜ 이상으로 예상될 때, 강풍주의보는 육상에서 평균풍속 초속 14m 이상 또는 순간풍속 초속 20m 이상이 예상될 때 발효된다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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