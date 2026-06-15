[오늘의 운세/6월 15일]

● 쥐
48년 마음을 넓게 가져라, 원칙도 좋지만 융통성도 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
96년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
08년 부드러운 성격이 인기를 얻는다. 공부와 취미를 균형 있게 할 것.
● 소
37년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
49년 감정 노출하지 말 것. 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
61년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
73년 소소한 대화 속에 큰 위로를 얻는 하루가 된다.
85년 한발 물러서라 시간이 약이다.
97년 가족과 함께하는 시간이 최고, 큰 위로와 기쁨이 된다.
● 범
38년 전진하기 위해 한 발 후퇴, 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알고도 모르는 척 해야 할 때가 있다.
62년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
74년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
86년 마음의 문을 열면 만사형통.
98년 업무에서 안정감을 찾는다. 차근차근 진행하는 태도가 성공의 열쇠.
● 토끼
39년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
51년 가족과 함께하는 따뜻한 시간이 행복을 가져다준다.
63년 현재가 중요하다, 지나간 일에 얽매이지 말 것.
75년 포기는 빠를수록 좋다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 로맨스 운이 좋은 날, 진심 어린 태도가 좋은 결과를 가져올 수 있다.
● 용
40년 행운이 함께하는 날, 자손으로 인한 기쁨이 있다.
52년 전화위복의 기회가 제공된다.
64년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
76년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
88년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 충성심과 성실함이 빛나는 날, 친구와의 사소한 약속도 꼭 지켜라.
● 뱀
41년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
53년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다.
65년 운수가 좋은 날, 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
77년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
89년 행운이 함께하는 날, 즐겁고 유쾌한 하루.
01년 목표를 세우고 꾸준히 노력하면 좋은 결과가 있다.
● 말
42년 크게 넓게 보아야, 한발만 물러서면 만사가 편안.
54년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
66년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
78년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것.
90년 점갬하고 확인할 것, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
02년 창의력과 재치가 돋보이는 날.
● 양
43년 만사형통, 기분 좋은 날, 즐겁고 유쾌한 하루!
55년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
67년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
79년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
91년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
03년 유머와 밝은 모습이 매력을 더해 좋은 인연을 만든다.
● 원숭이
44년 답답하고 힘들게한 일이 한꺼번에 풀어지는 날.
56년 마음은 청춘이요 몸은 활력이 넘친다.
68년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
80년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
92년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실.
04년 여유로운 마음으로 친구들과 만남을 가지면 문제가 해결.
● 닭
45년 친찬이 춤을 추게한다. 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
57년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
69년 작은 돈에 인색하지 말 것.
81년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
05년 예술적 감각이 돋보이는 날, 그림, 음악, 글쓰기 등에서 좋은 성과가 나온다.
● 개
46년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
58년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
70년 감정이 풍부한 날, 충동적인 지출이나 소비 주의.
82년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
94년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
06년 과로를 피하고 충분한 휴식을 취하는 게 중요.
● 돼지
47년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
59년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
71년 컨디션이 안 좋은 날, 과로하거나 무리하지 말 것.
83년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
95년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
07년 능력이상으로 평가받는 날, 계획한 일을 강하게 추진.
인천철학관 박성희 원장
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