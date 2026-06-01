[오늘의 운세/6월 14일]

● 쥐
48년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것.
60년 일 욕심 내지 말고 건강 챙길 것.
72년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다.
84년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
96년 북쪽을 향하면 재물 운이 상승하고 서쪽을 향하면 애정이 깊어진다.
08년 새로운 친구를 사귀거나 공부에 대한 열정이 솟아오르는 날.
● 소
37년 마음을 넉넉하게 갖고 따뜻하게 대해 줄 것.
49년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때.
61년 건강관리는 자연식품을 통해 스스로 할 것.
73년 조금만 양보하면 일이 쉽게 풀려나간다.
85년 윗사람들과 대화를 시도해 볼 것.
97년 연애운과 인간관계가 좋은 날, 적극적으로 감정 표현을 해라.
● 범
38년 다른 사람의 이야기도 들어보고 판단.
50년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것.
62년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다.
74년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
86년 오늘은 특히 품위 유지에 신경 쓸 것.
98년 직장이나 사업에서 인정받을 기회가 생긴다.
● 토끼
39년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과.
51년 가족이나 배우자에게 잘해 주기.
63년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 볼 것.
75년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
87년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
99년 오랜 고민이 해결되는 날로, 차분하게 계획을 세우면 성과가 두 배가 된다.
● 용
40년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
52년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
64년 여행 계획이나 여가 생활을 계획해 볼 것.
76년 그다지 실속 없는 일로 시간을 보낼 수 있다.
88년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가할 것.
00년 작은 변화가 큰 행복으로 이어질 수 있다.
● 뱀
41년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라.
53년 한번만 더 생각하는 여유와 지혜가 필요!
65년 부동산이나 투자에 관심 가질 듯.
77년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
89년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
01년 자기의 주관을 뚜렷이 할 것, 주변 조언을 듣되 자신의 판단을 믿으라.
● 말
42년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
54년 가능하면 덕을 베풀어라.
66년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각하기.
78년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것.
90년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축.
02년 꾸준함이 오늘의 키워드, 친구와의 약속도 잘 지키며 신뢰를 쌓으라.
● 양
43년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물.
55년 즉시 결과가 필요한 일 보다는 장기 계획에 주력할 것.
67년 집안일이나 회사일로 생각 많아 질 듯.
79년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
91년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지.
03년 새로운 프로젝트나 취미에 도전하기 좋은 날, 자신있게 도전해라.
● 원숭이
44년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯.
56년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
68년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
80년 일의 시작은 미약해도 결과는 크게 된다.
92년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
04년 열정을 따라가다 보면 예상치 못한 성과를 얻을 수 있다.
● 닭
45년 금전 문제로 생각이 많아질 듯.
57년 정면 승부보다는 우회하는 것이 좋다.
69년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아질 수 있다.
81년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
93년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
05년 파트너와의 대화로 서로를 이해하는 시간을 가져라.
● 개
46년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
58년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량이 필요.
70년 계약은 예상한 방향으로 순조롭게 진행된다.
82년 사랑이 있어 외롭지 않고 두렵지 않다.
94년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
06년 리더십이 발휘되는 날, 후배나 동료를 이끄는 모습이 돋보인다.
● 돼지
47년 서둘지 말고 즐기면서 천천히 할 것.
59년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
71년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
83년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
95년 자신감을 가지고 바쁘게 움직여 보아라!
07년 과로를 피하고 규칙적인 생활을 유지하면 더 큰 행운이 찾아온다.
인천철학관 박성희 원장
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