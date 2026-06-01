[오늘의 운세/6월 13일]

● 쥐
48년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
60년 행운이 있는 날, 순풍에 돛 단 듯 풀려 나간다.
72년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
84년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
96년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생긴다.
08년 작은 변화가 큰 기회를 불러올 수 있는 날, 미뤘던 계획을 실행해라.
● 소
37년 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
59년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
61년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
73년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
85년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
97년 꾸준함이 빛을 발하는 날. 오랜 노력의 결실이 조금씩 드러난다.
● 범
38년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
50년 금전문제로 고민이 생길 수 있다.
62년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
74년 마음에 들지 않아도 참아라.
86년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
98년 직장이나 사업에서는 상사의 인정이나 작은 성과가 있을 수 있다.
● 토끼
39년 자신있는 것만 자기가 하라. 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
51년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
63년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
75년 책임 못 질 일은 하지 말 것.
87년 충동구매 주의할 것.
99년 활기와 자신감이 넘치는 하루! 새로운 도전이나 모험을 해도 좋은 날.
● 용
40년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
52년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
64년 할 일은 많고 시간은 없다.
76년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
88년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
00년 주변의 소음에 흔들리지 말고, 자신의 속도에 집중하라.
● 뱀
41년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
53년 현재가 가장 중요하다. 지나간 일에 집착하지 말 것.
65년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
77년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
89년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것.
01년 리더십이 빛나는 날이다. 미루었던 일을 적극적으로 실행할 것.
● 말
42년 중요한 결정은 오전이 좋다.
54년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
66년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
78년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
90년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
02년 지혜롭게 상황을 판단할 수 있는 날. 복잡한 문제가 풀리는 순간이 올 수 있다.
● 양
43년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
55년 조언도 간섭이 된다. 남의 일에 참견하지 말라.
67년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
79년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
91년 자신감도 지나치면 병이다.
03년 공부나 꿈을 향한 열정이 폭발하는 날! 작은 성취도 크게 칭찬받으며 자신감 UP.
● 원숭이
44년 운수 좋은 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
56년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
68년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
80년 말조심! 본의 아닌 구설주의.
92년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
04년 친구들과의 관계도 좋으니 솔직한 대화로 더 가까워질 수 있다.
● 닭
45년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
57년 모든 것은 때가 있다. 마음은 급해도 내일로 미루어라.
69년 확인하고 또 확인해라. 돌다리도 두드려 보고 건너라.
81년 확인! 또 확인이 필요하다.
93년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
05년 새로운 시작과 기회가 가득한 하루. 취업, 연애, 자격증 등 도전하라.
● 개
45년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
58년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
70년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
82년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족.
94년 중요한 일은 늦은 오후에 결정할 것.
06년 일과 삶의 균형을 찾는 날. 업무에서는 인정받을 기회가, 가정에서는 따뜻한 행복이 있는 날.
● 돼지
47년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
59년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
71년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
83년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
95년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
07년 오랜 친구나 지인과의 연락이 즐거운 소식을 가져올 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0