다티, ‘산악왕 구간’서 라카니 따돌리고 선두로

팀 우쿄의 토마소 다티(24)와 시모네 라카니(25·이상 이탈리아)가 ‘투르 드 경남 2026’에서 나란히 1, 2위에 자리했다.
다티는 12일 경남 남해 일대에서 열린 국내 유일의 국제사이클연맹(UCI) 공인 국제 도로 사이클 대회인 투르 드 경남 4구간 레이스에서 2시간46분38초로 구간 4위로 골인했다. 다티는 종합 기록 10시간54분5초로 전날 3구간까지 ‘옐로 저지’(개인 종합 1위 선수에게 주어지는 노란색 상의)를 지켰던 라카니(10시간54분10초)를 2위로 밀어내고 선두가 됐다.
이날 4구간은 이번 대회 5개 구간 중 가장 까다로운 코스로 꼽힌다. 결승선을 약 4km 앞둔 지점부터 경사율 14%의 ‘산악왕(King of Mountain)’ 구간이 시작돼 가파른 오르막을 오르며 경주를 마쳐야 하기 때문이다. ‘옐로 저지’의 향방도 여기서 갈렸다. 다티는 “원래 팀 작전은 라카니의 옐로 저지를 사수하는 것이었다. 하지만 마지막 언덕 구간에서 내 페이스가 더 좋았다. 라카니와 선의의 경쟁을 펼쳐 보겠다”고 말했다.
도로 사이클 아시아 랭킹 1위 팀 루자이 인슈어런스(태국)의 윤재빈(25)은 이날 2시간46분28초로 구간 2위를 기록했다. 윤재빈은 “레이스 후반에 먼저 치고 나가는 승부수를 던졌다. 이 악물고 페달을 밟았지만 마지막에 상대가 더 강했던 것 같다. 마지막 남은 창원에서도 최선을 다해 보겠다”고 말했다.
‘화이트 저지’ 2연패에 도전하는 임종원(21·한국국토정보공사)은 종합 기록 11시간1분36초로 만 23세 미만 선수 중 2위에 자리했다. 이 부문 1위 무함마드 샤왈 마즐린(22·말레이시아)과는 기록 차이가 없어 13일 창원에서 열리는 마지막 5구간 레이스에서 역전을 노려 볼 수 있다.
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