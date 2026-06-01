[어린이 책]개구리-닭-호랑이도 숨바꼭질하고 싶어요

◇여기 붙어라!/이승범 지음/32쪽·1만3000원·길벗어린이
함께 숨바꼭질할 사람을 찾고 있는 아이. 엄지를 들어 올리며 “숨바꼭질할 사람, 여기 붙어라!”라고 말한다. 그러자 고사리 같은 손이 “여기!”라며 하나둘 포개진다. 작고 귀여운 아이들의 손이다.
하지만 책장을 넘길수록 엄지 손에 붙는 손의 면면이 다양해진다. 피부색이 다른 손도 있고, 한눈에 봐도 쭈글쭈글 세월이 느껴지는 손, 고운 레이스 장갑을 낀 손, 토실토실한 아기 손도 있다. 저마다 ‘나도 붙었다’며 손이 이어진다. 그런데 이게 다가 아니다.
엄지 손을 마주 잡은 손은 작업용 목장갑, 고무장갑을 낀 손에서 개구리 발, 닭 날개, 문어, 호랑이, 뱀으로까지 확장된다. 로봇과 산타까지 나온다. 누군지, 어디에서 왔는지 확실히 알 수 없는 정체불명의 손도 있다.
중요한 건, 함께 놀기 위해 한 손 위에 다른 손을 착착 포개는 존재가 계속 확장되며 호기심을 불러일으킨다는 것. 손끝에서 시작한 익숙한 놀이가 새로운 세계로 확장돼 가는 과정을 재미있게 그려냈다. 세상 모두가 연결돼 있음을 기발한 방식으로 일러준다.
박선희 기자 teller@donga.com
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