[오늘의 운세/6월 12일]

● 쥐
48년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
60년 과욕금지, 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
72년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
84년 자신있는 일부터, 책임 못질 일은 하지 말 것.
96년 감정억제, 충동적인 구매 주의할 것.
08년 꾸준한 노력이 좋은 결과로 이어지며 포기하지 않는 자세가 필요하다.
● 소
37년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
49년 금전문제로 고민이 생길 수 있다.
61년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
73년 마음에 들지 않아도 참아라.
85년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
97년 서로 양보하는 태도가 관계를 원만하게 만들어 주는 중요한 역할을 한다.
● 범
38년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
50년 지나간 일에 집착하지 말 것.
62년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
74년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
86년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
98년 긍정적인 변화의 기운이 시작되며 희망적인 흐름이 이어질 수 있다.
● 토끼
39년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
51년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
63년 할 일은 많고 시간은 없다.
75년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
87년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
99년 작은 일에 얽매이지 않고 큰 흐름을 보면 길이 보이는 하루가 된다.
● 용
40년 할 수 있는 일부터, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
52년 남의 일에 참견하지 말라.
64년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
76년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
88년 자신감도 지나치면 병이다.
00년 도움을 주면 훗날 더 큰 복으로 돌아오니 아끼지 말고 베풀어라.
● 뱀
41년 중요한 결정은 오전이 좋다.
53년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
65년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
77년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
89년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
01년 조급함을 버리고, 시간을 두고 지켜보면 자연스럽게 해결되는 일이 많다.
● 말
42년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
54년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
66년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
78년 계약이나 문서를 다룰 때 자구 하나까지 면밀히 살피는 치밀함이 필요함.
90년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
02년 열린 마음으로 사람을 대하면 좋은 인연을 만날 수 있는 기회가 생긴다.
● 양
43년 행운이 함께하는 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
55년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
67년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
79년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
91년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
03년 초심을 지켜 꾸준히 노력하면 큰 성과로 이어진다.
● 원숭이
44년 시간이 내편인다. 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
56년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
68년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
80년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
92년 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
04년 기다리던 소식이 들려오거나 상황이 점차 좋아지는 흐름이다.
● 닭
45년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
57년 여유를 가져라 모든 것은 시간이 해결해 준다.
69년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
81년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
93년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
05년 협력과 단합이 중요한 날로 함께하면 더 큰 성과를 얻을 수 있다.
● 개
46년 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
58년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
70년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
82년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
94년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
06년 행운이 따르며 기분 좋은 일이 이어질 가능성이 높은 시기이다.
● 돼지
47년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
59년 순풍에 돛을 단 듯 풀린다.
71년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
83년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
95년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
07년 활력이 넘치는 하루로 긍정적인 기운이 전반적인 흐름을 좋게 만든다.
인천철학관 박성희 원장
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