5g 밑으로, 당 떨어뜨려야 팔린다… 훈제오리도 삼각김밥도 저당 경쟁

저당 식품이 일상으로 파고들고 있다. 음료와 과자를 넘어 소스, 훈제치킨, 삼각김밥 등 식생활 전반으로 퍼지고 있다. ‘건강하지만 맛있게 즐기고 싶다’(헬시플레저)란 소비 트렌드에 전 세계 ‘저당’ ‘제로’ 시장이 급성장 중이다.⟫
서울 성북구에 거주하는 직장인 하은성 씨(29)는 3년 전부터 음료부터 간편식까지 식단 전반을 저당 제품으로 바꿨다. 집에서 만든 음식을 먹을 때는 일반 소스 대신 저당 참깨소스를 곁들이고, 간단한 끼니는 온라인으로 주문한 저당 브리또(부리토) 등 저당 냉동식품으로 해결했다.
혈당 관리를 위해 하루 당류 섭취량을 30g 이하로 줄였다는 하 씨는 “음료, 과자뿐만 아니라 소스나 간편식에도 당이 많다는 걸 알게 된 뒤부터 당 섭취를 줄이기 위해 저당 식품을 찾고 있다”고 했다.
저당 식품, 제로 칼로리 트렌드가 식생활 전반으로 확산하고 있다. 과거 탄산음료나 과자 등에 국한됐던 저당 트렌드가 이제는 대형마트 축산 코너의 제로 슈거 불고기, 편의점의 저당 삼각김밥에도 불어닥쳤다. 평소 먹는 밥과 반찬에서도 당류를 줄인 제품을 쉽게 찾아볼 수 있다. 건강 관리를 일상화하려는 수요가 늘어난 데다, 대체감미료 기술이 발전하면서 맛과 식감이 일반 제품 수준으로 개선된 결과다.
● 밥상도 저당… 중소 전문 브랜드도 봇물
식품의약품안전처에 따르면 저당은 식품 100g당 당류 함량이 5g 미만인 경우를 뜻한다. 액체 식품은 100mL당 2.5g 미만일 때 저당에 해당한다. ‘무당(제로)’은 식품 100g 또는 100mL당 당류가 0.5g 미만인 경우다. 제조 과정에서 당류를 아예 넣지 않은 제품은 ‘설탕 무첨가’ 혹은 ‘무가당’으로 분류된다.
초기 저당·제로 시장은 탄산음료와 제과류를 중심으로 성장했다. 코카콜라는 2006년 대체감미료를 사용한 ‘코카콜라 제로’를 국내에 선보이며 제로 음료 시장을 주도했다. 이어 롯데칠성음료가 2021년 ‘펩시 제로슈거’와 ‘칠성사이다 제로’ 등을 출시하며 경쟁에 뛰어들었다. 펩시 제로슈거에 라임·피치 향 등을 더한 제품과 ‘밀키스 제로’, ‘탐스 제로’ 등이 잇따라 나오며 시장이 확대됐다. 제과업계에서도 롯데웰푸드가 2022년 5월 무설탕 디저트 브랜드 ‘제로’를 선보인 뒤 과자와 빙과류로 저당 제품군을 넓혔고, 오리온은 ‘닥터유PRO 단백질 드링크’ 등 저당 단백질 음료와 저당 시리얼 제품을 앞세워 시장에 뛰어들었다.
최근에는 드레싱과 조리용 소스에도 저당 제품이 쏟아지고 있다. CJ제일제당은 지난해 8월 저당 브랜드 ‘슈가라이트’를 통해 100g당 당 함량을 4g 미만으로 줄인 드레싱, 소스, 양념장 등을 선보였다. 대상 청정원도 저당 드레싱 브랜드 ‘로우태그(LOWTAG)’를 운영하고 있으며, 동원홈푸드의 ‘비비드키친’도 알룰로스를 활용한 소스를 판매하고 있다.
완제품 형태의 간편식과 신선 가공식품으로도 저당 트렌드가 확대되고 있다. GS25는 올해 4월 대체당을 사용한 ‘저당전주비빔 삼각김밥’을 선보였다. 롯데마트는 지난해부터 대체당을 넣은 제로슈거 양념불고기, 당류를 낮춘 혼합 잡곡과 미숫가루 등을 잇달아 출시하고 있다. 제조 과정에서 당류와 대체감미료를 제거한 ‘무가당 치킨 훈제 슬라이스’도 이달 선보였다. 양혜원 롯데마트·슈퍼 곡물계란팀 상품기획자(MD)는 “저당과 고단백 중심의 건강 식문화가 빠르게 확산하면서 미숫가루와 선식, 잡곡 시장도 기능성과 영양 중심으로 변화하고 있다”고 설명했다.
저당 제품이 식탁 전반으로 확산하자 중소 전문 브랜드와 신생 유통 채널도 새롭게 시장에 진입하며 영향력을 넓히고 있다. 2017년 설립된 저당 디저트 브랜드 ‘라라스윗’은 저당 아이스크림과 요거트, 팝콘 등을 판매하고 있다. 라라스윗의 연간 매출은 출시 7년 만인 2024년 600억 원을 넘어섰고, 지난해에도 성장세를 유지하며 634억 원까지 매출이 확대됐다.
소매 유통 단계에서도 중소 전문 매장이 등장했다. 지난해 초 설립된 제로 전문 무인 편의점 ‘제로스토어’가 대표적이다. 현재 80여 개 제로 전문 유통사와 공급 계약을 맺고 관련 제품을 판매 중이다. 가맹점 수는 설립 1년 만인 올해 3월 180개를 넘어섰다.
● 다이어트 넘어 일상으로… 대체당 기술도 발전
저당 열풍의 배경에는 단기적인 다이어트 목적을 넘어 일상에서 즐겁게 건강을 관리하려는 ‘헬시플레저’ 문화가 자리 잡고 있다. 과거에는 맛을 포기하더라도 살을 빼기 위해 일시적으로 무가당 제품을 찾았다면, 최근에는 일상식 자체를 저당으로 선택해 건강을 상시 관리하는 소비 패러다임이 확산하고 있다는 분석이다. 김채은 유로모니터 식품 부문 책임연구원은 “‘건강하지만 맛있게 즐기고 싶다’는 소비 트렌드가 반영되면서 저당 제품은 다이어트 식품을 넘어 일상적인 식단 선택지로 변화하고 있다”고 설명했다.
여기에 설탕을 대체하는 저당 제조 기술의 발전도 시장 성장 배경으로 꼽힌다. 국내 대체감미료 시장 초기는 설탕과 비슷한 단맛을 내는 데 초점을 맞춰 아스파탐과 수크랄로스 등 합성 감미료가 주로 사용됐다. 이후 시장이 성장하면서 단맛뿐 아니라 감미질까지 설탕과 유사한 소재 개발이 활발해졌다.
대표적인 소재가 알룰로스다. 알룰로스는 무화과나 건포도 등에 존재하는 희소당으로 설탕의 70% 수준의 단맛을 내면서도 체내에 거의 흡수되지 않는다. 기존 고감미료가 설탕 특유의 묵직한 단맛이나 끈적한 점성을 구현하는 데 한계가 있었던 것과 달리, 알룰로스는 가열 과정에서 설탕처럼 캐러멜화 반응이 일어나 음식의 풍미를 높이고 쓴맛까지 잡아주는 점도 강점으로 꼽힌다.
알룰로스 시장 확대에 맞춰 관련 기업들의 투자도 이어지고 있다. 삼양사는 2012년 자체 효소 기술을 바탕으로 알룰로스 연구개발에 착수해 2016년 액상 알룰로스를 개발했다. 2020년 양산을 시작한 뒤 이듬해에는 대체당 브랜드 ‘넥스위트’를 선보였다. 2024년에는 울산에 알룰로스를 생산하는 스페셜티 공장을 준공해 연간 생산량을 1.3만 t 규모로 끌어올렸다. 저당 식품 시장 성장에 힘입어 삼양사의 올해 상반기(1∼6월) 알룰로스 판매량은 전년 동기 대비 40% 이상 증가할 것으로 전망된다.
한때 시장은 대체감미료의 발암 가능성으로 혼란을 겪기도 했다. 아스파탐이 대표적이다. 세계보건기구(WHO)는 2023년 체중 조절이나 질병 예방 목적으로 아스타팜 등 고감미료를 사용하지 말라는 권고안을 발표했다. 계속 섭취할 경우 제2형 당뇨병과 심혈관 질환 등의 위험을 키울 수 있다는 것. WHO 산하 국제암연구기관은 아스파탐을 ‘발암가능물질(2B군)’로 분류하기도 했다.
하지만 시간이 지나면서 대체감미료의 위험성이 지나치게 부각됐다는 반론도 제기된 상황이다. 그해 국제식량농업기구·세계보건기구 합동 식품첨가물 전문가위원회(JECFA)는 한국의 아스파탐 1일 섭취 허용량이 안전한 수준이라고 재확인했다. 식약처도 같은 해 7월 체중 35kg 아동이 일일 섭취 허용량을 넘으려면 250mL 제로콜라를 하루 33캔 이상 마셔야 한다고 했다. 아울러 논란이 컸던 합성 감미료를 대체하고 있는 알룰로스 등 천연 유래 감미료 등에 대해서는 과다 섭취에 따른 소화기 이상 정도가 부작용으로 꼽히고 있다. 미국 식품의약국(FDA)은 알룰로스를 체중 60kg 성인 기준 1회 최대 24g, 하루 최대 54g까지 안전하게 섭취할 수 있는 성분으로 평가해 ‘일반적으로 안전한 성분’으로 분류하고 있다.
● 저당 시장 급성장… K저당 수출도 활발
이 같은 흐름에 힘입어 저당 식품 시장 규모도 가파르게 커지고 있다. 글로벌 데이터 분석 기업 유로모니터에 따르면 국내 저당·제로 탄산음료 시장은 2020년 8830만 달러(약 1259억 원)에서 2025년 6억7180만 달러(약 9580억 원)로 약 7.6배 늘었다. 2030년에는 8억3200만 달러(약 1조1864억 원)까지 성장할 것으로 예상된다. 해당 수치는 탄산음료 카테고리만 추산한 것으로, 최근 급성장 중인 소스나 간편식, 신선식품 등 전체 저당 식품군의 시장 규모는 훨씬 클 것으로 추정된다.
해외에서도 저당 열풍이 이어지고 있다. 유로모니터에 따르면 글로벌 저당·제로 탄산음료 시장 규모는 같은 기간 304억610만 달러(약 43조4050억 원)에서 562억2360만 달러(약 80조2230억 원)로 84.9% 증가했고, 2030년에는 652억9430만 달러(약 93조1652억 원)까지 확대될 것으로 전망된다. 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치도 전 세계 저당 식품 및 음료 시장 규모가 2021년 461억8000만 달러(약 65조8527억 원)에서 2030년 997억9000만 달러(약 142조3005억 원)까지 성장할 것으로 내다봤다.
저당 제품이 전 세계적으로 인기를 끌면서 국내 식품 기업들의 수출도 확대되고 있다. 롯데웰푸드는 2023년 7월 무설탕 디저트 브랜드 제로의 수출을 시작한 후 지난해 기준 20여 개국으로 판매망을 확대했다. 이에 2025년 제로 브랜드의 수출액은 전년 동기 대비 약 85% 증가했다. 지난해 9월에는 카자흐스탄에 제로 브랜드를 출시한 뒤 현지 생산 체제를 구축하기도 했다.
오리온은 제과류를 중심으로 저당 제품을 해외에 선보이고 있다. 지난해 10월 중국에서는 정부의 건강 관리 정책에 맞춰 당 함량을 낮춘 저당 초코파이를 출시하고 전국 유통망 확대에 나섰다. 베트남에서도 지난해 11월 설탕 함량을 기존 대비 절반으로 줄인 초코파이와 카스타드를 내놨다.
● 식이섬유 늘리는 ‘파이버맥싱’도 뜬다
최근에는 식이섬유를 의도적으로 늘리는 ‘파이버맥싱(Fiber Maxing)’으로 트렌드가 옮겨가고 있다. 미국을 중심으로 시작된 이 트렌드는 장 건강과 체중 관리 방법으로 주목을 받으며 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼지고 있다.
식이섬유에 대한 소비자의 관심은 이미 해외 유통 현장에서도 나타나고 있다. 미국 매체 CNN에 따르면 유기농 식료품 체인 홀푸드는 올해 “포장에 식이섬유 함량을 강조하는 문구가 더욱 많아질 것”이라고 내다봤다. 회원제 온라인 슈퍼마켓인 스라이브 마켓도 최근 1년간 식이섬유 관련 검색량이 약 30% 증가했으며, 소비자들이 스낵과 에너지바, 건강보조식품에 더 많은 관심을 보인다고 밝혔다.
글로벌 식품 기업들도 관련 제품 확대에 나서고 있다. 글로벌 식품 기업인 펩시코는 섬유질 함량을 높인 제품들로 탄산음료 포트폴리오를 강화하고 있다. 지난해에는 프리바이오틱 탄산음료 브랜드 ‘포피’를 인수하며 장 건강을 강조한 ‘펩시 프리바이오틱 콜라’를 출시하기도 했다. 라몬 라과르타 펩시코 최고경영자(CEO)는 지난해 10월 실적 발표에서 “소비자들은 섬유질이 자신에게 필요한 영양소라는 것을 이해하기 시작했다”며 “식이섬유가 차세대 단백질이 될 것”이라고 말하기도 했다.
국내 식품업계도 이런 트렌드에 주목해 음료와 간식은 물론 베이커리까지 다양한 제품군으로 파이버맥싱 관련 제품을 출시하는 분위기다. 풀무원헬스케어는 최근 한 병당 식이섬유가 50g 담긴 과채에 배변 활동에 도움을 주는 원료 등을 더한 ‘리셋클렌즈 48시간’ 3종을 선보였다. 동원F&B 역시 한 병에 사과 3개 분량에 달하는 식이섬유 9g을 담고 당류 함량을 낮춘 발효유 ‘덴마크 드링킹 요구르트 액티브’ 2종을 출시했다. 켈로그도 최근 한 그릇 기준 당류 1.5g 수준에 바나나 약 1.8개 분량의 식이섬유를 담은 ‘저당 그래놀라’를 출시했다. 강선영 켈로그 마케팅팀 과장은 “국내 식품업계도 이제 저당 제품은 당류를 얼마나 줄였느냐를 넘어 식이섬유와 같은 영양적 기능을 어떻게 설계했는지가 중요해졌다”고 말했다.
댓글 0