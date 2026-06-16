[단독]대한상의 포럼에 국회의장 첫 참석…조정식, 내달 재계와 만남

다음달 제주에서 열리는 제49회 대한상공회의소 제주포럼에 조정식 국회의장 등 정계 인사들이 참석해 국내 경제계와 소통한다. 제주포럼은 대한상의가 1974년부터 매년 하계에 개최하는 국내 최대 규모의 경제계 포럼으로, 국회의장이 참석하는 것은 이번이 처음이다.
16일 재계에 따르면 조 의장은 상의 포럼 첫날인 다음달 15일 저녁 만찬에 참석해 최태원 대한상의 회장(SK그룹 회장)을 비롯해 전국 지역상의 회장 및 기업인들과 만남을 가질 예정이다. 조 의장뿐만 아니라 구윤철 경제부총리, 김정관 산업통상부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관 등 이재명 정부 주요 관료들도 참석한다. 구 부총리는 최 회장 개회사에 이어 정책 강연을 맡을 예정이다.
국회의장의 대한상의 포럼 참석은 이례적인 행보로 첨단 산업 지원, 기업 규제 완화 등 관련 입법 현안에 대한 재계의 목소리를 들을 것으로 보인다. 또 경제부총리를 비롯한 유관 부처 장관들이 참석해 하반기 정부의 경제정책 기조를 공유하는 자리가 될 전망이다.
이번 대한상의 제주포럼의 주제는 ‘SUMMER FLOW, 성장의 바다로’다. 인공지능(AI), 기술혁신, 신기업가정신 등 급변하는 산업 환경에서 기업이 나아갈 방향을 조망한다는 취지다.
나흘간 진행되는 포럼은 첫날부터 마지막 날까지 각각 ‘성장의 토대’, ‘리더들의 도전’, ‘기술로 여는 기회’, ‘사회로 퍼지는 변화’를 주제로 진행된다.
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