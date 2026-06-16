[단독]대한상의 포럼에 국회의장 첫 참석…조정식, 내달 재계와 만남

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 16일 14시 17분

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조정식 신임 22대 국회 후반기 국회의장이 지난 5일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제436회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.6.5 뉴스1
조정식 신임 22대 국회 후반기 국회의장이 지난 5일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제436회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.6.5 뉴스1
다음달 제주에서 열리는 제49회 대한상공회의소 제주포럼에 조정식 국회의장 등 정계 인사들이 참석해 국내 경제계와 소통한다. 제주포럼은 대한상의가 1974년부터 매년 하계에 개최하는 국내 최대 규모의 경제계 포럼으로, 국회의장이 참석하는 것은 이번이 처음이다.

16일 재계에 따르면 조 의장은 상의 포럼 첫날인 다음달 15일 저녁 만찬에 참석해 최태원 대한상의 회장(SK그룹 회장)을 비롯해 전국 지역상의 회장 및 기업인들과 만남을 가질 예정이다. 조 의장뿐만 아니라 구윤철 경제부총리, 김정관 산업통상부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관 등 이재명 정부 주요 관료들도 참석한다. 구 부총리는 최 회장 개회사에 이어 정책 강연을 맡을 예정이다.

국회의장의 대한상의 포럼 참석은 이례적인 행보로 첨단 산업 지원, 기업 규제 완화 등 관련 입법 현안에 대한 재계의 목소리를 들을 것으로 보인다. 또 경제부총리를 비롯한 유관 부처 장관들이 참석해 하반기 정부의 경제정책 기조를 공유하는 자리가 될 전망이다.

이번 대한상의 제주포럼의 주제는 ‘SUMMER FLOW, 성장의 바다로’다. 인공지능(AI), 기술혁신, 신기업가정신 등 급변하는 산업 환경에서 기업이 나아갈 방향을 조망한다는 취지다.

나흘간 진행되는 포럼은 첫날부터 마지막 날까지 각각 ‘성장의 토대’, ‘리더들의 도전’, ‘기술로 여는 기회’, ‘사회로 퍼지는 변화’를 주제로 진행된다.

#대한상공회의소#제주포럼#조정식 국회의장#최태원 회장#구윤철 경제부총리
박현익 기자 beepark@donga.com
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