[오늘의 운세/6월 16일]

● 쥐
48년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것.
60년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
72년 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것.
84년 결과도 중요하지만, 과정도 중요하다.
96년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
08년 작은 변화가 큰 복을 가져다 준다. 사소한 일에도 세심하게 관찰.
● 소
37년 시간이 많은 것을 해결해준다. 모든 것은 세월이 약이다.
49년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
61년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
73년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
85년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
97년 결정은 보류하고 상의하며 신중히.
● 범
38년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
50년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
62년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
74년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
86년 분수를 알아야, 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
98년 이동은 피하고 주변 정리하며 안정 취하라.
● 토끼
39년 넓은 마음으로 처리, 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
51년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
63년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
75년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
87년 평범한 것이 가장 좋은 것이다.
99년 주변 잘 살피며 조언을 들어라, 과욕이 망치게 한다.
● 용
40년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
52년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세.
64년 신용이 재산, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
76년 강할 때는 강하게, 부드러울 때는 부드럽게 상황을 활용해라.
88년 감정이 풍부한 날, 충동구매와 과음은 금물!!
00년 자신감 있게 밀고 나가되 무리하지 마라.
● 뱀
41년 행운이 함께하는 날, 오늘은 유쾌하고 행복한 하루!
53년 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다.
65년 마음에 들어도 신중하게 원칙대로 결정할 것.
77년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
89년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
01년 잘 나가던 일, 끝까지 조심! 마무리에 신경 쓸 것.
● 말
42년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
54년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
66년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
78년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
90년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
02년 가족과 따뜻한 시간 가지며 에너지 충전!
● 양
43년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
55년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
67년 모든 것은 때가 있다, 중요한 일은 내일을 기약해라.
79년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
91년 높게 평가 받는 날, 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
03년 오늘은 준비하는 날. 무리하지 말고 흐름 따르기.
● 원숭이
44년 급할수록 돌아가라, 서두르지 말고 계획대로 진행할 것.
56년 운수 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루 될 듯.
68년 가급적 전문가와 상의하는 것이 좋다.
80년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
92년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
04년 대인관계에서 단점보다 장점 먼저 보아라.
● 닭
45년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
57년 자신 있는 일부터 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
69년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
81년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
93년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
05년 모든 일 순서와 절차 지키면 순조롭게 진행된다.
● 개
46년 미루었던 일을 하는 날, 행운의 여신이 함께하고 있다.
58년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
70년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
82년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
94년 능력 이상으로 평가받는 날, 많이 활동해라.
06년 계획 실행에 유리하지만 자만은 금물.
● 돼지
47년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
59년 오해나 실수로 인한 구설 주의.
71년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
83년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
95년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
07년 상황이 불리해도 준비와 인내가 성과로 이어질 날.
인천철학관 박성희 원장
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