‘올공 봉쇄’ 11일만에 일시 해제…野 중재로 체육단체 진입 합의

오전 진입 시도, 시위 참가자 반발에 실패
농성 합류한 장동혁 ‘물품 반출’ 중재 나서
野의원-카메라기자 동행 하에 진입하기로
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 집회가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(잠실 개표소) 일대에서 5일부터 이어진 가운데, 16일 현장을 찾은 국민의힘 의원들의 중재로 시위 참가자들과 입주 체육단체가 개표소 내부 진입에 합의했다.
앞서 경찰과 대한체육회 등은 이날 오전 9시경 핸드볼경기장 내부 진입을 시도했으나 시위 참가자들의 반발에 부딪혔다. 이후 대한체육회와 경찰은 종목별 행정 업무에 필요한 물품을 반출하기 위해 시민들과 함께 경기장 내부에 들어가는 방안을 제안했지만, 시위 참가자들은 내부 논의 끝에 결론을 내리지 못하고 경찰과 대치를 이어갔다.
이후 현장을 찾은 장동혁 국민의힘 대표는 경찰의 진입 시도를 비판하며 시위 참가자들과 함께 농성에 나섰다. 장 대표는 “해외에 있는 대통령이 강제 해산을 하명하고 서울경찰청장이 시민과 청년들을 겁박한 뒤 결국 강제 진압을 시도했다”며 “지금 시민들이 원하는 것은 재선거와 특검, 선관위 개혁, 선거제도 개혁”이라고 주장했다.
이어 “대통령과 민주당은 이에 대해 어떤 답도 내놓지 않으면서 강제 해산을 시도하고 있다”며 “우선 해야 할 일은 강제 해산이 아니라 재선거와 특검을 요구하는 시민들의 목소리에 답하는 것”이라고 말했다. 그러면서 “국민의힘은 시민들과 함께 이곳을 지키겠다”며 “무도한 강제 진입 시도에 대해서는 시민들과 함께 끝까지 싸워 막아내겠다”고 밝혔다.
장 대표는 발언 직후 핸드볼경기장 2-1 출입구 앞에 자리를 잡고 앉아 농성을 이어갔다. 옆에는 김민수 최고위원도 함께했다.
이후 장 대표는 시위 참가자들을 상대로 체육단체 물품 반출을 위한 중재에 나섰다. 그는 “우리는 재선거를 하기 위해, 선거제도를 개혁하고 선관위를 개혁하기 위해 이 자리에 모였다”며 “우리의 요구가 관철될 때까지 이곳을 지켜야 한다”고 말했다.
이어 “이곳은 6·3 참정권과 민주주의를 지키기 위해 시민들이 분노하고 일어섰던 새로운 민주주의의 성지”라며 “재선거를 관철하는 것이 목표라면 우리가 계속 이곳을 지킬 수 있는 명분도 함께 지켜야 한다”고 강조했다.
그는 “우리가 대표선수들이 대회에 참여하는 것까지 막는다면 이곳을 지킬 명분을 잃게 된다”며 “국회의원들이 함께 들어가 철저하게 감시하고, 단체별로 순차적으로 입장해 나올 때 무엇을 가지고 나오는지 시민들이 모두 확인할 수 있도록 하겠다”고 설명했다.
또 “선거제도에 대한 불신이 너무 큰 상황이기 때문에 카메라를 들여보내 모든 과정을 촬영하도록 요구했다”며 “각자 서로를 믿지 못하면 이 싸움에서 이길 수 없다”고 말했다.
시위 참가자들은 노트북과 컴퓨터 등 전산 장비 반출 금지와 촬영 장비 추가 투입 등을 요구했고, 장 대표는 체육단체 측과 추가 협의를 진행하겠다고 밝혔다. 장 대표는 “컴퓨터는 들고 나오지 않는다는 점과 카메라를 한 대 더 들여보내는 문제에 대해 관계자들과 협의하겠다”며 “이 제안들이 받아들여진다면 최소한의 협조를 통해 우리가 계속 싸울 수 있는 길을 열어줘야 한다”고 말했다.
시위 참가자들은 체육단체에 △진입 과정 생중계 송출 △전산 장비 비접촉 △퇴장 시 몸수색 동의 등의 조건을 제시했고, 체육단체 측은 이를 수용했다.
이에 따라 대한핸드볼협회, 대한펜싱협회, 대한당구협회 등 핸드볼경기장에 입주한 9개 단체는 이날 단체별로 순차적으로 경기장 2-1 출입구를 통해 진입한다. 이 과정에는 경찰과 국민의힘 의원들이 동행하며 방송 카메라 기자들이 전 과정을 생중계할 예정이다.