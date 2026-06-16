장원영, 공항 게이트 ‘마스크 빼꼼’ 논란에…공항公 “절차대로 확인”

한국공항공사가 아이브(IVE) 장원영의 김포공항 출국 과정에서 제기된 태도 논란과 관련해 15일 “절차대로 신분확인을 거쳤다”는 입장을 밝혔다.
앞서 장원영은 지난달 30일 중국 상하이로 출국하던 중 공항 직원으로부터 신원 확인 요청을 받자 모자를 쓴 채 마스크만 잠시 내렸다가 다시 올렸다. 해당 장면이 공개되자 온라인에서는 “본인 확인 절차가 제대로 이뤄진 것이냐?”는 논란이 일었다.
한 민원인은 인천국제공항의 경우 출국장에서 본인 일치 여부를 확인하기 위해 마스크와 모자, 선글라스 등을 벗도록 별도로 안내하고 있다며, 이 같은 기준이 한국공항공사 관할 공항 전반에도 동일하게 적용되는지 밝혀달라고 요구했다.
이에 한국공항공사는 “공사가 운영하는 전국 14개 공항에서는 공사의 ‘항공보안표준절차’에 따라 전체 여객에 동일하게 신분확인을 하고 있다”고 밝혔다.
신분 확인 시 안내 방법에 대해선 “승객의 얼굴을 가리는 물품인 모자와 선글라스, 마스크 등을 제거하도록 구두로 요청한다”고 설명했다.
이때 직원이 신분증 사진과 대조해 식별이 어려울 경우 “완전히 벗어달라”고 추가로 요청한다고 덧붙였다.
즉 장원영이 마스크를 내렸을 때 신분확인이 충분히 됐다는 설명이다.
공항공사 관계자는 동아닷컴에 “규정대로 장원영 씨한테 요구를 했고 현장 대원이 마스크 내리고 얼굴을 확인을 해서 실물과 여권 사진이 동일함을 판단을 해서 그때 들어간 것”이라고 말했다.
공사는 향후 홈페이지 게시 등 다양한 방식을 통해 승객 신원 확인 절차를 보다 적극적으로 안내하고 홍보할 계획이라고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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