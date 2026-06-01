“5개월 만에 2㎏ 감량”…배우 백도빈의 비결은 ‘O 없는 햄버거’

12일 유튜브 채널 ‘정시아 아시정’에는 ‘무작정 남편 카레 레시피 따라했다가 잔소리 들어버림’이라는 제목의 영상이 올라왔다.
백도빈의 아내 배우 정시아는 “남편이 한 5개월만에 20㎏를 뺐다”며 “다이어트할 때 햄버거도 먹고 싶고 탄수화물 특히 먹고 싶지 않냐”고 운을 뗐다.
이어 “햄버거를 그냥 시킨다. 그 안에 패티랑 내용물은 그대로 두고 빵만 뺀다”며 “빵 대신 칼로리가 낮은 코코넛 토르티야로 싸서 먹더라”고 비결을 전했다.
코코넛 토르티야를 직접 맛본 정시아는 “약간 종이 같긴 한데 맛이 괜찮다”면서 “코코넛 칩보다는 살짝 간이 돼 있다”고 전했다.
백도빈이 일반 햄버거 빵 대신 사용한 코코넛 토르티야의 주재료인 코코넛 가루는 일반 밀가루에 비해 탄수화물 함량이 낮고 식이섬유가 풍부해 포만감을 오래 유지해 준다.
미 건강 전문 매체 헬스라인에 따르면 코코넛 가루는 글루텐이 전혀 없어 혈당을 자극하지 않고, 풍부한 식이섬유가 장 건강을 돕고 소화 속도를 늦춰 다이어트 시 식욕 조절에 도움을 준다. 또 체내에 축적되지 않고 간으로 이동해 에너지로 바로 전환되는 중쇄지방산(MCT)이 다량 함유돼 있어, 신진대사를 촉진하고 체지방 연소를 촉진하는 등 다이어트에 효과적인 것으로 알려져 있다.
댓글 0