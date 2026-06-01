[오늘의 운세/6월 17일]

● 쥐 48년생 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 60년생 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 72년생 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 84년생 실수가 많은 날, 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 96년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 08년 마음에 들지 않아도 싫은 내색은 절대 하지 마라.
● 소 37년 행운이 함께 하는 날, 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사! 49년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 61년 중요한 일은 내일을 기약해라. 73년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 85년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 97년 멀리 내다보는 시야로 판단하고 큰 그림을 그리며 움직여라. ● 범 38년 급할수록 돌아가라, 서두르지 말고 급할수록 쉬어가라. 50년 바쁘고 유쾌한 하루 될 듯. 62년 가급적 전문가와 상의하는 것이 좋다. 74년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 86년 가급적 인스턴트음식은 피해라. 98년 일이 조금 늦어지더라도 여유를 가지고 기다리면 좋은 결과가 기다리고 있다
● 토끼 39년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 51년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 87년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다. 99년 결과도 중요하지만, 그 과정이 더 의미 있을 때도 있다.
● 용 40년 행운의 여신이 함께하고 있다. 답답했던 일이 풀리는 날. 52년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것. 64년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 76년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다. 88년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 00년 무리하게 추진하지 말고 지금 주어진 일에 충실히 임할 것.
● 뱀 41년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 53년 오해나 실수로 인한 구설주의. 65년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 77년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 89년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 01년 작은 변화 하나가 의외로 큰 복을 불러올 수 있는 날, 세심하게 주의할 것.
● 말 42년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것. 54년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것. 66년 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것. 78년 기분 좋은 날, 답답했던 일이 일시에 풀린다. 90년생 과욕은 금물, 무리하지 말고 지금 하는 일에 충실할 것. 02년 시간이 모든 문제를 자연스럽게 해결해 주는 날. ● 양 43년 서두러지 마라. 많은 것은 시간이 해결한다. 55년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것. 67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것. 91년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다. 03년 답답할 때는 산책을 하거나 새로운 곳을 잠시 둘러보는 것도 좋다.
● 원숭이 44년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 56년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 68년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 80년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 92년 컨디션이 안 좋은 날, 중요한 일은 다음으로 미루어라. 04년 중요한 결정은 오늘 보류하고 주변 사람들과 충분히 상의한 뒤 결정.
● 닭 45년 때로는 적당한 융통성도 필요하다. 57년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 69년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 81년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 93년 평범한 것이 편안하고 좋은 것이다. 마음가는대로. 05년 생각이나 마음을 바꾸지 말고 처음 계획한 대로 초지일관 밀고 나가라.
● 개 46년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 58년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세. 70년 신용이 재산, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 82년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 94년 감정이 풍부한 날, 충동구매와 과음은 금물!! 06년 오늘은 직감이나 예감이 좋은 날, 내면의 목소리를 들어라.
● 돼지 47년 오늘은 유쾌하고 행복한 하루! 59년 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다. 71년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것. 83년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것. 95년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 07년 아까워도 과감하게 포기할 수 있는 지혜가 필요한 날, 미련을 버리면 새로운 기회가.
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