“갤럭시 보안 고도화… 보이스피싱 선제 차단”

삼성전자가 악성 앱과 보이스피싱 등 모바일 금융 사기 위협을 사전에 차단하도록 갤럭시 기기 보안을 고도화한다고 16일 밝혔다.
올 하반기 갤럭시 신제품에 탑재되는 ‘원(One) UI 9.0’부터는 ‘피싱앱 위험 알림’ 기능이 한층 강화된다. 기존에는 피싱 앱의 설치를 막는 데 그쳤지만, 앞으로는 이미 설치된 앱이 악성으로 확인되면 실행을 차단하고 삭제를 유도한다. 특히 보이스피싱 의심 통화 직후 설치됐거나 원격 제어로 깔린 앱은 사용자가 실행하려 할 때 경고 알림을 띄워 삭제하도록 유도한다.
앞서 악성 메시지와 전화 사기 대응도 강화됐다. ‘악성 메시지 차단’ 기능은 한국인터넷진흥원(KISA)에서 받은 발신번호·위험링크·키워드를 기준으로 스팸을 거른다. 2024년 9월 도입 이후 올해 4월까지 누적 약 4억 건을 차단했다. 갤럭시 S25 시리즈부터는 AI가 의심 메시지를 자동 분류하는 딥러닝 기반 ‘인텔리전스로 차단’ 기능도 더해졌다.
전화의 경우 갤럭시 S26 시리즈에 도입된 ‘통화 스크리닝’으로 AI가 수신 전화를 대신 받아 발신자 정보와 통화 내용을 요약해 준다. 사용자는 응답 전 내용을 확인하고 의심되면 바로 거절할 수 있다. 모든 과정은 기기 내에서 처리돼 개인정보가 외부로 나가지 않는다.
댓글 0