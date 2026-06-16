초교 침입해 여교사 텀블러에 체액…잡고보니 고교생

초등학교 교실에 몰래 들어가 자신의 체액과 소변을 남긴 고교생이 붙잡혔다.
16일 서귀포경찰서와 제주교사노조 등에 따르면 경찰은 최근 건조물침입과 재물손괴 혐의로 고교생 1명을 입건해 조사 중이다.
이 고교생은 올해 4월 27일 오후 6시경 제주 서귀포시에 있는 한 초교 교실에 침입해 여교사가 사용하던 텀블러에 자신의 체액을 넣은 혐의를 받는다.
당시 여교사가 수상한 액체를 보고 학교에 알리면서 경찰 신고가 이뤄졌고, 조사 결과 텀블러에 있던 것은 남성의 체액으로 확인됐다.
이후 여교사는 충격을 받아 병가를 내고 현재 정신의학과 치료 등을 받는 것으로 전해졌다.
고교생은 이번 달 4일 재차 학교에 침입해 같은 교실 내 교사 의자에 소변 테러를 벌인 혐의도 받는다.
당시 사건은 피해 교사의 병가로 수업을 대신 맡은 시간강사가 발견한 것으로 전해졌다.
그의 범행 동선과 인상착의는 1차 사건 뒤 교실 복도에 설치된 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다. 경찰은 이를 분석해 고교생을 피의자로 특정했다.
조사 과정에서 고교생은 “화장실이 급해서 들어갔다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. 또 사실관계는 인정했지만 성적인 의도는 없었다고 주장한 것으로 알려졌다.
여교사 측은 고교생의 휴대전화와 PC 등에 대해 불법 촬영 여부 확인을 위한 디지털 포렌식을 요청했으나 받아들여지지 않은 것으로 전해졌다.
제주교사노조는 이날 보도자료를 통해 “교권과 학교 안전이 완전히 무너진 지금의 현실을 보여주는 이번 사건에 대해 교육 당국과 경찰 수사 당국이 공조해 철저하고 신속한 진상 규명과 재발 방지를 위한 엄중한 조치가 필요하다”고 촉구했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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