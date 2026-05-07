커피 효과 달랐다…디카페인은 기억력, 카페인은 집중력

커피가 장내 미생물을 변화시키고, 그 결과로 기분과 스트레스 수준까지 바꾼다는 연구 결과가 나왔다. 같은 커피라도 카페인 유무에 따라 기억력과 집중력 등 작용 방식이 달라지는 것으로 나타났다.
아일랜드 코크대(UCC) 산하 APC 마이크로바이옴 아일랜드(APC Microbiome Ireland) 연구팀이 최근 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 발표한 연구에 따르면, 커피는 장내 미생물 구성뿐 아니라 이들이 만들어내는 대사물질에도 영향을 미치는 것으로 확인됐다.
연구진은 평소 하루 3~5잔의 커피를 마시는 사람 31명과 비음용자 31명을 비교하고, 커피를 2주간 중단한 뒤 다시 섭취하도록 하면서 장내 미생물과 심리 상태 변화를 추적했다. 그 결과 커피 섭취 여부에 따라 장내 미생물이 만들어내는 대사물질과 감정 상태에서 뚜렷한 변화가 나타났다. ● 커피, 장내 미생물부터 바꾼다…‘장-뇌 축’ 영향
연구를 이끈 존 크라이언(John Cryan) 코크대 교수는 “장 건강에 대한 관심이 커지면서 소화기와 정신 건강의 연관성도 점점 더 주목받고 있지만, 커피가 장-뇌 축(gut-brain axis)에 어떤 영향을 미치는지는 명확하지 않았다”고 설명했다.
이어 “이번 연구는 커피가 장내 미생물과 신경 반응에 어떤 영향을 주는지 보여준다”며 “커피는 장내 미생물 활동과 대사 과정에도 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.
실제 커피 섭취자에서는 특정 장내 세균이 증가하는 경향이 확인됐다. ‘에게르텔라(Eggertella sp)’와 ‘크립토박테리움 커르툼(Cryptobacterium curtum)’ 등이 대표적이다. 이들은 소화 과정에서 산과 담즙산 생성에 관여하는 것으로 알려져 있다. 여성 참가자에서는 긍정적인 감정과 연관된 ‘피르미쿠테스(Firmicutes)’ 균 증가도 관찰됐다.
● 디카페인은 기억력, 카페인은 집중력…효과 달랐다
카페인 유무에 따라 효과도 달랐다.
디카페인 커피를 섭취한 그룹에서는 학습·기억 관련 반응 변화가 관찰됐다. 연구진은 카페인이 아닌 폴리페놀 등 커피 속 다른 성분이 영향을 미쳤을 가능성도 있다고 봤다.
반면 카페인 커피는 주의력과 집중력을 높이고 불안 수준을 낮추는 경향을 보였다. 염증 위험 감소와 관련된 변화도 함께 나타났다.
공통적으로는 카페인 여부와 관계없이 스트레스, 우울감, 충동성이 감소하는 등 전반적인 기분 개선 효과가 나타났다. 연구진은 이를 장내 미생물 변화와 연관된 반응으로 해석했다.
크라이언 교수는 “커피는 단순한 카페인 음료가 아니라 장내 미생물, 대사, 감정적 웰빙과 상호작용하는 복합적인 식이 요소”라며 “카페인 유무와 관계없이 서로 다른 방식으로 건강에 영향을 줄 수 있다”고 덧붙였다.
연구진은 이번 결과가 커피의 효과를 단순히 카페인으로 설명하기 어렵다는 점을 보여준다고 밝혔다. 장내 미생물과 대사물질 변화를 통해 복합적인 영향을 미칠 가능성이 있다는 것이다. 다만 연구 대상 규모가 제한적이고, 이러한 변화가 장기적으로 어떤 건강 효과로 이어지는지는 추가 연구가 필요하다.
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