연명의료결정제도 시행후 의료현장 과부하 감소

심폐소생술 사망 위험 10% 줄어
2018년 ‘연명의료결정제도’ 시행 이후 병원에서 심폐소생술을 받은 환자의 사망 위험이 시행 전보다 10%가량 낮아진 것으로 나타났다. 연명치료를 중단한 환자 대신 회복 가능성이 높은 환자를 중심으로 심폐소생술이 이뤄진 결과라는 분석이 나온다.
“회복 가능성 높은 환자에 집중 효과”
6일 분당서울대병원은 마취통증의학과 오탁규·송인애 교수 연구팀이 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 2013∼2023년 폐소생술을 받은 성인 환자 38만488명을 분석해 이 같은 결과를 얻었다고 밝혔다. 연구진은 제도 시행 전인 2013∼2017년과 시행 후인 2019∼2023년을 비교했다.
연구 결과 제도 시행 후 병원에서 심폐소생술을 받은 환자의 사망 위험도는 전보다 약 10% 감소했다. 의료 현장의 과부하를 막는 효과도 있었다. 제도 시행 전에는 심정지 및 심폐소생술 건수가 연간 인구 10만 명당 6.5건씩 증가했는데, 시행 후엔 1.1건으로 둔화됐다.
오 교수는 “연명의료결정제도가 중환자 진료의 효율을 높이고 의료자원 배분에 기여했음을 알 수 있는 연구 결과”라고 설명했다. 연구 결과는 미국 중환자의학회 공식 학술지에 게재됐다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
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