서울 종로구 시내버스 3대 연쇄 추돌…승객 11명 부상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 7일 07시 15분

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뉴시스
서울 종로2가 인근에서 시내버스 3대가 추돌하는 사고가 발생해 승객 등 11명이 다쳤다.

6일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 8시16분경 서울 종로구 종로2가 도로에서 시내버스 3대가 잇따라 부딪히는 사고가 발생했다.

이 사고로 버스 승객 2명이 중상, 9명이 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 다만 이들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

조사 결과, 버스가 정류장에 서는 과정에서 뒤따르던 버스가 앞선 버스를 들이받고, 그 충격으로 밀린 버스가 다시 앞 차량을 추돌해 사고가 발생한 것으로 파악됐다.

버스 기사는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
#종로2가#시내버스#추돌사고
김예슬 기자 seul56@donga.com
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