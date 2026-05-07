[오늘의 운세/5월 7일]

● 쥐
48년 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
72년 자신감있게 추진하라, 일도 많지만 보람도 크다.
84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다.
08년 신중함이 빛나는 날로, 중요한 결정은 여유를 가지고 판단할 것.
● 소
37년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
61년 작은 일이라도 성실하게 임하면 주변의 신뢰를 얻을 수 있다.
73년 사고수가 있다, 가급적 대중교통 이용할 것.
85년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
97년 주변 사람들과의 관계 속에서 기쁜 일이 생기며, 협력이 잘 된다.
● 범
38년 넓은 마음으로 상대방을 이해 해주는 것이 먼저.
50년 행운이 함께하는 날, 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
62년 좋은 소식이 기다리고 있다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 새로운 기회가 다가오니 준비된 자세로 임하라.
● 토끼
39년 신중하게 한 번 더 생각해라, 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
75년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요.
87년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라.
99년 균형을 유지하면 성과와 만족을 동시에 얻는다.
● 용
40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
64년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
76년 작은 것에 인색하지 말 것.
88년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
00년 자신의 능력을 인정받을 수 있는 기회가 오니 적극적으로 행동할 것.
● 뱀
41년 변화를 줄 때다, 생각을 바꾸면 기분이 전환 된다.
53년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
65년 마음의 여유를 가져라, 승자의 아량과 여유가 필요.
77년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
89년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것.
01년 꾸준히 이어가면 기대 이상의 성과를 얻는다.
● 말
42년 정확한 목표를 제시, 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
54년 운수 좋은 날, 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
78년 기대가 너무 크면 실망도 있다.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 행운이 함께하는 날, 사랑을 고백하는 것도.
● 양
43년 기분이 가라앉을 수 있다, 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
55년 마음을 열고 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
79년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
91년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
03년 노력한 만큼 결과가 따르니 끝까지 집중력을 유지하라.
● 원숭이
44년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
56년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다.
68년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
80년 능력 이상으로 평가받는 날, 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
92년 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
04년 주변의 조언을 잘 받아들이면 예상보다 쉽게 풀린다.
● 닭
45년 결정할 때는 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
57년 자존심 버려라, 백지장도 맞들면 낫다.
69년 상대방 입장에서도 생각해 볼 것.
81년 할 수 있을 때 해라, 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
05년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생기니 적극적으로 도전할 것.
● 개
46년 내 마음을 먼저 열어야 한다.
58년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택.
70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
06년 인간관계에서 좋은 인연이 이어질 수 있으니 열린 마음을 유지할 것.
● 돼지
47년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상.
59년 아무리 바빠도 식사는 제때.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
83년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
07년 지나간 일에 연연하지 말고 새로운 방향을 모색하는 것이 도움이 된다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0