[오늘의 운세/5월 6일]

● 쥐
48년 남의 의견을 존중, 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
60년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
72년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
84년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
08년 창의력이 돋보이는 하루. 아이디어 활용이 핵심!
● 소
37년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
49년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
61년 때를 기다려라, 중요한 일은 내일을 기약해라.
73년 할 수 있을 때 해라. 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
85년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
97년 관계에서 작은 배려가 큰 화합을 만든다.
● 범
38년 천천히 계획대로, 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라.
50년 기분 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루 될 듯.
62년 가급적 전문가와 상의하는 것이 좋다.
74년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
86년 소화력이 떨어지는 날, 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
98년 신중한 판단이 필요함. 서두르지 마라.
● 토끼
39년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
51년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
87년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
99년 에너지가 넘치는 날! 활동적으로 움직이면 성취감 UP.
● 용
40년 적극적으로 활동해라, 행운의 여신이 함께하고 있다.
52년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
64년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
76년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
88년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
00년 새로운 아이디어가 빛을 발한다. 적극적으로 실행할 것.
● 뱀
41년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
53년 오해나 실수로 인한 구설 주의.
65년 사고수가 있는 날이다. 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
77년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
89년 인기를 얻는 날, 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
01년 안정적인 흐름 속에서 작은 성과가 쌓인다.
● 말
42년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것.
54년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
66년 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것.
78년 결과도 중요하지만, 과정도 중요하다.
90년 할 수 있는 것부터 해라, 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
02년 친구와의 소통을 통해 답답하고 불안했던 일이 풀린다.
● 양
43년 시간이 해결해줄 때가 있다. 모든 것은 세월이 약이다.
55년 마음의 여유를 가져라, 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
91년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
03년 관계 조율이 중요, 부드러운 태도가 필요할 때.
● 원숭이
44년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
56년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
68년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
80년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
92년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
04년 감정 기복이 생길 수 있으니, 혼자만의 시간을 가지며 마음을 다스리라.
● 닭
45년 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
57년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
69년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
81년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
93년 특이한 것보다 평범한 것이 더 좋을 때가 있다.
05년 재물과 명예가 늘어나는 흐름! 원기도 회복되는 하루다.
● 개
46년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
58년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세.
70년 작은 것이 큰 문제를 해결해 준다. 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
82년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
94년 감정의 기복이 심한 날, 충동구매와 과음은 금물!!
06년 인내심을 가지면 뜻밖의 지원이 있다.
● 돼지
47년 행운이 함께하는 날, 오늘은 유쾌하고 행복한 하루!
59년 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다.
71년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
83년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
95년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
07년 운의 흐름이 좋으니, 적극적인 행동과 도전이 행운을 부른다.
인천철학관 박성희 원장
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