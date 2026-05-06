“옷 벗고 이름 외치니 기분 좋아”…대전 도심 ‘나체 활보’ 20대 검거

어린이날인 5일 대낮에 대전 도심 일대를 나체 상태로 활보한 20대가 경찰에 붙잡혔다.
6일 대전 둔산경찰서는 공연음란 혐의로 29세 남성을 체포해 조사 중이라고 밝혔다.
이 남성은 전날인 5일 오후 4시 25분경 대전 서구 둔산동 거리를 나체 상태로 돌아다닌 혐의를 받는다.
당시 경찰은 ‘은하수네거리와 갤러리아백화점 인근에서 옷을 벗고 돌아다니는 사람이 있다’는 취지의 신고 여러 건을 접수하고 현장으로 출동해 이 남성을 현행범으로 체포했다.
이 남성은 사람들에게 목격된 이후부터 경찰에 붙잡히기까지 최소 10여 분간 나체로 거리를 활보한 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 이 남성은 ‘옷을 벗은 것이 편했다. 옷을 벗고 이름을 외치니까 기분이 좋아졌다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 음주 및 마약 여부를 확인했으나 특이사항이 발견되지 않은 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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