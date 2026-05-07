SK AX, ‘취업률 80%↑’ AI 인재 육성(SKALA) 지방으로 확대… 광주·울산서 4기 교육생 모집

SK AX, 2024년부터 AI 인재 육성 ‘스칼라’ 운영
이번 4기부터 교육 대상 광주·울산으로 확대
기업 AI 인력난·청년 취업난 해소
1·2기 교육생 80% 이상 취업 성공
5개월 교육 과정… 월 150만 원 등 지원
SK그룹 AI 전문 기업 SK AX가 채용 연계 AI 인재 육성 프로그램 확장에 나선다. 대상 범위를 확장해 지역간 교육 불균형을 해소하면서 산업 현장에서 즉시 역량을 발휘할 수 있는 양질의 인재를 양성한다는 취지다.
SK AX는 인공지능(AI) 인재 양성 프로그램인 ‘스칼라(SKALA, SK AI Leader Academy)’ 대상 지역을 기존 수도권을 포함해 광주와 울산 등 지역 거점으로 확장한다고 7일 밝혔다.
SKALA는 지난 2024년 SK AX(당시 SK C&C)가 직접 기획해 개설한 교육 프로그램이다. 양질의 실무 교육을 제공해 수료생들의 취업 성공이 이어졌고 이에 맞춰 모집 범위를 확대하기로 했다. 또한 다양한 지역 취업 준비 청년들이 급변하는 AI 기술 트렌드에 최적화된 교육을 받고 취업 기회를 확보할 수 있도록 지방 거점 교육을 새롭게 운영하기로 했다. 특히 앞서 진행한 1기와 2기 교육을 통해 수료생 총 194명을 배출했고 80% 이상이 SK그룹 등 주요 기업 취업에 성공했다. 올해 1월 시작한 3기 교육은 현재 5개월 차에 접어들어 실무 중심 팀 프로젝트와 현직자 멘토링 등의 프로그램이 진행 중인 것으로 전해졌다. 전체 교육 과정은 약 5개월 동안 오프라인으로 진행되고 현행 3기 교육 종료일은 다음 달 24일이라고 한다. 새로운 4기 교육 희망자는 오는 13일까지 SKALA 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 7월부터 시작되는 교육 일정이다. 수도권에서 모집했던 1~3기와 달리 4기 교육은 광주광역시와 울산광역시 지역 취업 준비생을 대상으로 한다. 교육 이수 후 입사가 가능한 국내외 대학(원) 졸업자 또는 졸업예정자는 전공과 무관하게 지원 가능하다. 교육생은 서류 심사와 심층검사(SKCT), AI 역량 면접 등 절차를 거쳐 선발될 예정이다.
SK AX는 현장형 교육을 통해 실무에 적응할 수 있는 교육 프로그램이 SKALA의 장점이라고 강조했다. 급변하는 AI 시대에 최적화된 인력을 육성한다는 목표다. 이를 통해 기업은 AI 인력난을 해소하고 사회적으로는 청년 취업난 해결에 이바지할 수 있다고 전했다. 특히 모든 교육 과정과 교재는 SK 현직 전문가가 실무에 기반해 직접 설계했다고 한다. 구체적으로 4기 교육생들은 데이터 분석 및 AIOps(AI for IT Operations, AI를 활용해 IT시스템 데이터를 실시간으로 분석하고 이를 통해 시스템 등의 문제를 감지하고 해결하는 것), 클라우드네이티브 AI(Cloud Native AI, 클라우드 환경에 최적화된 AI), 생성형 AI 서비스 개발 등 AX 핵심 기술을 교육받게 된다. 여기에 팀을 구성해 생성형 AI 기반 서비스를 직접 기획·설계·개발하는 프로젝트를 수행하고 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 수준의 기술과 노하우를 습득하게 된다. 실제로 1기 교육 과정에서는 ‘AI 디지털 감사(Audit) 서비스’가 개발돼 기업 감사 업무에 활용되는 성과를 냈다고 한다. 교육 과정 5개월 차에는 SK 실제 비즈니스 문제를 해결하는 팀 프로젝트와 현직자 밀착 멘토링 등을 경험하고 취업에 도전하는 기회를 확보할 수 있다고 SK AX 측은 설명했다. 이번 4기 교육 과정은 반도체와 에너지, 통신 등 주요 산업에 대한 비즈니스 문제를 해결하는 프로젝트에 중점을 두고 운영될 예정이라고 한다. 교육생 전원에게는 교육비 전액 지원과 함께 월 최대 150만 원 수준 장학금 및 교육지원금, 프로젝트 우수 상금, 중식 지원 등 다양한 혜택이 제공된다. 우수 교육생에게는 SK AX를 비롯해 SK그룹 관계사, 자회사, 협력사 등으로 취업 기회가 주어진다.
김민환 SK AX HRX추진담당은 “SKALA는 단순 교육 프로그램이 아니라 AX 시대에 필요한 역량을 갖추고 커리어로 연결할 수 있는 인재 성장 경로”라며 “지역 거점 확대를 통해 보다 많은 청년들이 AX 전문가로 성장할 수 있는 기회를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.
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