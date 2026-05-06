與 “천인공노할 尹어게인 공천” 국힘 “셀프 공소취소는 범죄”

‘내란 부역자 척결’ vs ‘공소취소 심판’
지방선거 4주앞 지지층 결집 나서
민주, 이진숙-이용 등 친윤 공천 놓고… “국민 기만하고 우롱하는 것” 공세
국힘 “공소취소, 선거뒤에 해도 위헌”… 광역후보들 ‘사법쿠데타 저지’ 결의
“천인공노할 ‘윤어게인(again)’ 공천을 국민들은 결코 좌시하지 않고 심판할 것.”(더불어민주당 정청래 대표)
“이재명 대통령의 ‘셀프 공소취소’는 지금 하나, 나중에 하나 심각한 범죄.”(국민의힘 장동혁 대표)
6·3 지방선거가 4주 앞으로 다가온 가운데 민주당과 국민의힘이 각각 ‘내란 부역자 척결론’과 ‘공소취소 심판론’을 앞세워 지지층 결집에 나섰다. 민주당은 윤석열 정부에서 몸담았던 인사들을 줄줄이 국회의원 보궐선거에 공천한 국민의힘을 향해 집중 공세를 퍼부은 반면 국민의힘은 광역시도 후보들이 공동 기자회견을 열고 민주당이 발의한 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’(조작기소 특검법) 반대 결의문을 내놓으며 대립각을 세웠다.
● 친윤 공천에 ‘내란 척결’ 선거 내건 민주당
정 대표는 5일 경기 연천군 구석기 축제에서 기자들과 만나 “(국민의힘이) 내란에 부역했던 자들을 공천하고 있다”며 “윤어게인 공천을 강력하게 규탄하고 심판하는 행동에 들어가도록 하겠다”고 말했다. 국민의힘이 이진숙 전 방송통신위원장, 김태규 전 방통위 부위원장, 이용 전 의원 등 친윤(친윤석열) 인사를 공천한 데 대해 공세 수위를 끌어올린 것.
윤 전 대통령의 마지막 비서실장이자 충남 공주-부여-청양 보궐선거에 출사표를 던진 정진석 전 의원에 대한 비판도 이어졌다. 백승아 원내대변인은 논평을 통해 “정 전 의원은 자숙은커녕 뻔뻔하게 공천을 요구하고 있다”며 “내란 혐의로 기소된 추경호 대구시장 후보를 거론하며 자신도 공천해 달라는 궤변을 늘어놓고 있는데, 범죄자도 공천받았으니 나도 공천해 달라’는 식의 주장은 국민을 기만하고 우롱하는 것”이라고 밝혔다.
정 대표도 전날 부산 현장 최고위원회의에서 “국민의힘은 내란 잔당인가, 내란 본당인가, 아니면 또다시 내란을 추진하려는 내란 추진당인가”라며 “내란 부역자 공천으로 또다시 내란을 저지르려 하는가. 추경호를 공천하고 정진석을 공천할지도 모르겠다”고 비판했다. 논란이 이어지자 국민의힘은 정 전 의원이 출마 선언을 한 충남 공주-부여-청양 지역구에 대한 공천 심사를 7일까지 보류한 상태다.
● 반(反)특검 연대 확대 나선 국민의힘
국민의힘은 조작기소 특검법과 관련해 “대한민국 국민들 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 것”이라며 정권심판론을 강조했다. 장 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 조작기소 특검법에 대해 “어지간한 독재자들도 생각하기 어려운 신박한 발상이다. 세계사에 길이 남을 ‘독재 가이드북’을 쓰고 있는 것”이라고 비판했다. 이어 이 대통령이 전날 “시기나 절차는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해 달라”고 밝힌 것을 언급하며 “끝까지 반드시 공소취소는 하되, 시간만 좀 늦추라는 명령”이라며 “지방선거 지난다고 ‘위헌’이 ‘합헌’ 되지 않는다. 오히려 나중에 불법 위헌 공소취소까지 더해져서 가중처벌만 받게 될 것이다”라고 날을 세웠다.
광역단체장 후보들은 서울 종로구 보신각 앞에서 긴급 기자회견을 열고 ‘이재명 사법쿠데타 저지를 위한 결의문’을 채택했다. 결의문에는 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기도지사 후보, 김진태 강원도지사 후보, 김영환 충북도지사 후보, 최민호 세종시장 후보, 양정무 전북도지사 후보, 이정현 전남광주통합특별시장 후보, 문성유 제주도지사 후보 등이 이름을 올렸다.
이들은 특검법에 대해 “이 대통령의 셀프 면죄를 위한 반헌법적 공소취소이자 헌정 질서를 정면으로 훼손하는 중대한 법치 파괴 행위”라며 “법이 권력자의 죄를 지우는 방패로 전락하는 순간 그 국가는 더 이상 법치국가가 아니다. 그것이 바로 독재”라고 비판했다.
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