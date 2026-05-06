블랙핑크 지수, 의상 6개월째 미반환 논란…“해결 절차 진행 중”

블랙핑크 지수의 화보 촬영용 의상이 장기간 반환되지 않았다는 주장이 제기된 가운데, 해당 디자이너가 “문제 해결 절차가 진행 중”이라고 밝혔다.
6일 패션 브랜드 ‘주다심’ 디자이너 벤자민 보트만스는 소셜미디어(SNS)를 통해 지수의 앨범 및 화보 촬영을 위해 제공했던 의상 일부가 약 6개월째 반환되지 않았다고 주장했다.
보트만스는 계약서와 송장 등 관련 자료를 지수 측 관계자에게 전달했으며, 반환 문제 해결을 위해 연락을 시도해왔다고 설명했다. 그는 SNS 게시물에서 지수의 공식 계정을 태그하며 의상 반환을 요청하기도 했다.
이후 논란이 확산되자 보트만스는 추가 영상을 통해 상황 변화를 전했다. 그는 “미국 측 관계자로부터 연락을 받았다”며 “의상 회수를 위한 절차가 진행될 예정이라는 답변을 받았다”고 밝혔다.
또 지수의 실명을 공개적으로 언급한 것에 대해서는 “답변을 받기 위한 과정이었다”며 아티스트 개인을 비난하려는 의도는 아니었다고 설명했다. 이어 과도한 비난이나 악성 반응은 자제해 달라고 요청했다.
지수의 소속사 블리수(BLISSOO) 측은 이번 사안과 관련해 별도의 입장을 내지 않기로 했다고 전했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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